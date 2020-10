Inter, Lukaku fa sognare i tifosi: “Obiettivo Scudetto”

Una stagione molto importante per l’Inter, chiamata ancora una volta a stupire tutti. I nerazzurri vogliono essere sempre più competitivi, e si preparano ad affrontare una lunga annata per puntare a colmare il gap con la Juventus. La squadra di Conte può contare su diversi campioni, uno di questi Romelu Lukaku, il quale anche quest’anno sembra aver iniziato alla grandissima. Il belga sta vivendo una grande esperienza in Serie A, e ha voluto rilasciare una lunga intervista.

Ultime Inter, Lukaku: “Possiamo fare grandi cose”

Lukaku ha voluto parlare della sua esperienza italiana fin qui, e ha accennato qualcosa anche sugli obiettivi dell’Inter. Queste le sue parole riportate da InterNews:

“Obiettivo della stagione? La cosa che mi motiva di più è il collettivo della nostra squadra, poi ovviamente sarà il campo a dire la sua. Abbiamo una rosa per poter fare grandi cose, penso che anche in difesa siamo migliorati. Abbiamo sempre fatto del nostro meglio per vincere ogni partita, vedremo. Scudetto? L’obiettivo è quello”

Parole importanti per l’attaccante belga, sempre più leader nerazzurro e sempre più nei cuori dei tifosi.

Lukaku sull’Italia e la pandemia

Il bomber belga ha poi detto la sua sull’esperienza in Italia, legandola ovviamente anche alla questione pandemia:

“E’ stato un periodo molto complicato, per tutti. Dal punto di vista mentale è stata dura, c’è gente che ha perso familiari. Era importante uscire da questa situazione , penso che la mia famiglia ne sia uscita più forte di prima. Esperienza in Italia? Mi trovo molto bene, se fai bene in campo ti accorgi del rispetto. La gente è passionale e ama il calcio più che in Inghilterra, sono molto contento di aver fatto questa scelta”

Mercato Inter: futuro scritto per Lukaku

L’Inter si gode Lukaku, e il belga si gode Milano e Conte. L’attaccante è molto felice ai nerazzurri, e il suo futuro non è affatto incerto, specie viste le sue prestazioni in campo. L’ex Manchester United è convinto al 100% di restare, ma pare aver già annunciato la sua prossima squadra.

