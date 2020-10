Oroscopo di oggi 15 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 15 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani dovrai vivere una giornata di pura pazienza. I risultati che stai aspettando arriveranno pian piano, ma non viverli come un’ossessione. C’è ancora qualcuno che ti provoca troppo, non cadere in questi stupidi tranelli. Il mese di dicembre è quello che ti darà tante risposte.

Toro. Domani potresti decidere di riavvicinarti a una persona oppure avrai voglia di recuperare un sentimento che sembrava finito. Settembre infatti potrebbe avere provocato qualche separazione, alcuni allontanamenti in amore. Ci sono state delle coppie che hanno vissuto cambiamenti importanti e adesso dovranno ritrovare la serenità.

Gemelli. Le scorse due giornate sono state parecchio faticose per te, perciò domani meriti grande riposo. Qualcuno riuscirà perfino a risolvere un piccolo problema nato nelle ore precedenti. In amore persistono dei dubbi, devi cercare di resistere a questa settimana per avere un quadro completo.

Cancro. Domani ti sembrerà di avere tutti contro e avrai un piccolo calo di energia. In verità, dovrai solamente allontanarti da chi ti può creare problemi. Dovrai sopportare un altro mese di difficoltà e poi alla fine dell’anno vedrai tutto sereno.

Leone. Domani e venerdì avrai forza e successo, sia in amore che nel lavoro. Non ostinarti a voler portare avanti a tutti i costi situazioni complicate, perché potrebbe essere un rischio enorme. Molto presto qualcuno vivrà un cambiamento importante.

Vergine. Domani sarà un’altra giornata promettente. Ciò che più conta adesso è mettersi in gioco e non rimanere sulla difensiva. Le relazioni che persistono da tempo potrebbero diventare ancora più forti e diventare indissolubili.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani riuscirai a trovare maggior forza ed equilibrio. Qualcuno riuscirà perfino a risolvere alcuni piccoli problemi. Sul lavoro potresti avere avuto dei grandi ritardi, ma nei prossimi due mesi arriveranno opportunità importanti.

Scorpione. Domani avrai buone intuizioni. che ti permetteranno di risolvere un problema personale. Il 2021 non sarà un anno che ti consentirà di crescere molto, ma sarà un anno di conservazione: per cui dovresti sfruttare novembre e dicembre per recuperare più energia possibile.

Sagittario. Domani sarà una giornata molto positiva, molto di più degli ultimi due giorni in cui non sei stato troppo felice. I nuovi progetti di lavoro stanno decollando lentamente, forse sarai ancora arrabbiato con chi ha voluto cambiare una tua idea in cui credevi molto. In amore servirà prudenza, forse il partner è distante.

Capricorno. Domani e venerdì sarai un po’ sotto stress e vivere momenti di alta tensione. Continua a essere una settimana di grande forza e se ci sarà da discutere con qualcuno, dovresti esprimere la tua opinione senza timore.

Acquario. Domani ti sentirai estremamente carico. Hai deciso di inseguire il tuo sogno e ce la metterai tutto affinché ciò avvenga senza patemi. Il 2021 ti aiuterà molto in questo senso, tanti cambiamenti in vista.

Pesci. Domani sarà una giornata abbastanza tranquilla ma occhio all’amore. Chi ha vissuto dei giorni conflittuali dovrebbe cercare di fare chiarezza su quello che è accaduto. Prova a non esagerare con le provocazioni e con le parole fuori posto, sarebbe meglio per te e per il partner.

L’oroscopo delle squadre

MILAN – I rossoneri stanno preparando il derby di sabato sera contro l’Inter e la giornata di domani, essendo nati sotto il segno del Sagittario, potrebbe essere molto felice. Felicità che potrebbe dipendere dal recupero di Ante Rebic e di tutti gli altri infortunati.