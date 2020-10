Calciomercato Milan, rossoneri in vantaggio per un attaccante

Il Milan continua il suo calciomercato, e lo fa pensando soprattutto a come rinforzare la rosa in vista della prossima sessione. A gennaio è possibile che ci siano degli altri colpi, ed attenzione in particolare al reparto offensivo: Pioli ha bisogno di altre opzioni sulla destra, e chissà che non possa esserci l’assalto concreto per un obiettivo. Intanto pare ci siano delle novità.

Ultime Milan: obiettivo Thauvin, il punto della situazione

Un mercato che è ancora vivo in Serie A, e che sta vedendo tanti movimenti per le nostre big. Ne sa qualcosa il Milan, molto attivo a caccia di una nuova ala offensiva. I nomi sul taccuino di Massara e Maldini sono tanti, ma pare che il profilo più interessante sia quello di Florian Thauvin. L’esterno francese milita attualmente nel Marsiglia, e già qualche settimana fa era stato accostato al nostro campionato. Ora la permanenza in Francia, ma poi ci sarà la scadenza, con il giocatore che non rinnoverà e che sarà quindi libero di firmare per un nuovo club. Stando a quanto riportato da Estadio Deportivo, pare che il Milan sia in vantaggio su di lui a discapito di altre pretendenti.

Mercato Milan: l’ostacolo per Thauvin

Thauvin è un obiettivo concreto per il Milan, ma si tratta allo stesso tempo di un giocatore difficile da prendere. Per quanto il francese potrebbe andare in scadenza, dall’altra parte ci sarà da prendere in considerazione la volontà del Marsiglia: il club francese vuole proporre il rinnovo di contratto al giocatore, e tenterà in tutti i modi di non lasciarlo partire a zero. Ad oggi questo è l’ostacolo numero uno per il Milan.

News Milan: caccia al difensore

Intanto il Milan pensa e ragiona su un’altra priorità: prendere un centrale di difesa. Anche in questo caso sono stati sondati tanti profili, e i rossoneri si concentrano soprattutto su Milenkovic e Nacho Fernandez. Più defilato Kabak dello Schalke, mentre è già sfumato Rudiger.

