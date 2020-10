Nazionale, ci sono due positivi nell’Italia? Salta la conferenza

Due positivi al covid-19 potrebbero aggirarsi nella rosa selezionata di Mancini e che domani dovrebbe affrontare l’Olanda in Nations League: sono in corso degli accertamenti che intanto hanno posticipato l’inizio della conferenza prepartita del ct.

Potrebbero esserci due positivi nella Nazionale italiana

Era davvero necessario disputare adesso la Nations League? Una domanda che con il senno di poi ha una risposta ovvia, ma è impossibile non notare come i casi di coronavirus nel calcio si siano decuplicati dopo la partenza dei calciatori per gli incontri con le rispettive Nazionali. La notizia è stata diffusa dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, in questi minuti sono in corso i test medici per verificare la positività al covid-19 di due calciatori agli ordini di Mancini. I loro nomi non sono stati ancora diffusi, ma intanto la conferenza del tecnico è stata posticipata. Inizialmente infatti era prevista per le 17:30 al Gewiss Stadium ma al momento ai cronisti presenti è stato detto di attendere fino alle 20:00. Da ricordare che, secondo la normativa Uefa, tutti i giocatori in campo domani sera dovranno risultare negativi al tampone.

