Il Governo salva il calcio giovanile, Gravina: “Sono loro il futuro”

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni all’Ansa per quanto riguarda le attività sportive giovanili ed il calcio dilettantistico.

Salvo il calcio giovanile

Il calcio giovanile è pronto a ripartire e lo fa grazie all’avvio delle attività nelle Aree di Sviluppo Territoriale (un programma che è stato lanciato dalla stessa Figc nel 2015), grazie anche al Settore Giovanile e Scolastico. Soprattutto grazie all’aiuto di Ferrero per la sua “Kinder Joy of Moving“, di Eni e di Puma. E’ un progetto che interessa 53 province che comprendono 400 società e 4000 atleti. Il tutto per diffondere la metodologia, i principi ed i valori del Settore Giovanile e di quello scolastico appunto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> FIGC, Gravina: “Protocollo? Ecco le ultimissime”

Le parole di Gravina

In merito a ciò ha voluto parlare anche il presidente Gabriele Gravina. Ecco le sue dichiarazioni: “La Figc ha continuato a lavorare pensando al futuro del calcio italiano anche quando abbiamo affrontato il periodo del lockdown. Abbiamo messo a disposizione delle risorse che devono essere distribuite a tutte le Società anche in un momento difficile come questo che stiamo vivendo. Sopratutto, far capire a tutti, che stiamo progettando un nuovo percorso di crescita generale. Questa scelta di mandare i nostri tecnici all’interno di questi singoli club deve essere vista proprio in questo senso: bisogna coinvolgere il maggior numero di giovani, insieme ai loro allenatori e ai loro dirigenti“. Il tutto partirà da dicembre dove inizieranno queste attività tecniche nei 50 centri Federali Territoriali della Fgc in tutte le regioni di Italia.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, la Procura della Figc indaga su possibili violazioni a Castel Volturno

In merito al nuovo Dpcm: “E’ un messaggio di fiducia per il nostro mondo“

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha emanato il nuovo Dpcm (che prevede la chiusura di bar e ristoranti entro la mezzanotte, l’assoluto divieto di festeggiare nei locali e lo stop agli sport amatoriali come il calcetto ed il basket oltre che alle gite scolastiche). Anche Gravina ha voluto dire la sua: “Si è capito quanto il calcio possa far bene alla collettività. Noi della Figc collaboreremo proficuamente con le istituzioni. Ci sarà un grande senso di responsabilità sui temi di sicurezza e della salute“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> FIGC, Gravina: “Ecco quando riapriranno gli stadi”