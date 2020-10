Calciomercato Roma, incontro tra Friedkin e Zaniolo. I dettagli

Il nuovo proprietario della Roma, Dan Friedkin, ha voluto incontrare il giovane fantasista giallorosso Nicolò Zaniolo. Quest’ultimo è attualmente infortunato e ne avrà ancora per molti mesi.

Roma, incontro Friedkin-Zaniolo

L’americano Dan Friedkin ha capito cosa vogliono i tifosi giallorossi: rispetto e presenza. Ed è quello che sta facendo in questi mesi, ha seguito anche la squadra nella trasferta di Verona contro l’Hellas e in quella di Udine. Soprattutto sa che per ritornare ad essere una grande squadra bisogna ripartire dai calciatori top del team: uno tra questi è proprio Nicolò Zaniolo. Non ha mai potuto vedere all’opera il calciatore in campionato, visto che si è infortunato nella partita della Nazionale contro l’Olanda per la seconda giornata di Nations League disputata a settembre. Il giovane trequartista, in quella occasione, era stato accompagnato fuori dal campo da due membri dello staff tecnico. Il nuovo proprietario sa bene che il classe 1999 fa parte del progetto dei ‘lupi’ e non ha nessuna intenzione di venderlo. Ed è per questo che lo ha voluto incontrare prima della sfida contro la Juventus, valevole per la seconda giornata di Serie A. Gli è stata ribadita, più volte, la fiducia, e che la società non ha nessuna intenzione di cederlo. Un complimento che lo stesso calciatore ha accettato con grande entusiasmo. La strada verso il recupero prosegue. Lo stesso calciatore spera di mettersi alle spalle quel terribile infortunio patito ad Amsterdam e che possa raggiungere quanto prima Trigoria per mettersi a disposizione del tecnico Paulo Fonseca.

Sul giocatore c’è sempre l’ombra della Juventus

Nicolò Zaniolo piace a tante squadre italiane ed europee. Come ha confermato giorni fa il suo procuratore, Claudio Vigorelli. Sulle sue tracce c’è la Juventus. Un interesse che si registra già dalla passata stagione e che non è mai svanito. I supporters della Roma non potrebbero mai accettare che il loro nuovo idolo venga ceduto ai rivali di sempre.

Non è da escludere un prolungamento del suo contratto

Attualmente il suo contratto scade nel giugno del 2024. Guadagna 1,6 milioni di euro a stagione e c’è la possibilità che venga prolungato. Dalla capitale sono parecchio ottimisti e la firma potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Friedkin vuole dare un grande segnale a tutto il mondo giallorosso.

