La Juventus inizia la stagione di Serie A con una vittoria e un pareggio tra Sampdoria e Roma. La terza giornata, invece, non si è scesi in campo a causa del caso Napoli che non si è presentato a Torino per la gara valida per il posticipo della 3 giornata. Si riprenderà questo fine settimana dopo la sosta delle Nazionali con Crotone-Juventus, prima dell’inizio della Champions League contro la Dinamo Kiev. Intanto, la dirigenza bianconera continua a restare attiva sul mercato ed è in cerca di occasioni importanti che potrebbero aumentare il valore della rosa. Il mercato di gennaio è più vicino rispetto agli altri anni e già ci potrebbero affare interessanti in vista.

Calciomercato Juve, assalto a Sergio Ramos

Sergio Ramos, difensore spagnolo classe 1986, è in scadenza 2021 con il Real Madrid. I bianconeri sono da tempo sulle tracce del campione, considerato uno dei migliori di sempre nel suo ruolo. Oltre alla Juventus c’è anche il forte interesse del Paris Saint Germain che vorrebbe provare l’acquisto a costo zero in vista della prossima stagione. Il Real Madrid però non ha intenzione di perderlo così e lavora per il rinnovo di contratto.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus Juve, il tampone di Dybala è negativo

Mercato Juventus, rinnovo bloccato con il Real Madrid

Come riportato da El Chiringuito Tv, sembra bloccata al momento la negoziazione tra Sergio Ramos e il Real Madrid per il prolungamento di contratto. La permanenza del centrale di difesa resta quindi in bilico per il prossimo anno e dopo oltre 15 stagioni potrebbe dire addio alla maglia dei Blancos. Tra il Real e Ramos si inseriscono quindi Juventus e PSG che provano a fare da disturbo, con la speranza di poter già avviare una trattativa a gennaio con il giocatore e fargli firmare il pre contratto in vista della prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Juve, le parole di Commisso sull’affare Chiesa

Calciomercato Juventus, i bianconeri si giocano la carta Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos hanno giocato per anni nel Real Madrid e hanno sempre avuto un ottimo rapporto. E’ per questo che, secondo El Chiringuito Tv, il calciatore potrebbe accettare l’idea di trasferirsi in Italia per giocare con la maglia della Juventus. Ad oggi il Real Madrid non ha chiamato Ramos per prolungare il contratto in scadenza nel 2021.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Emerson Palmieri può arrivare a gennaio