Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri scontento al Chelsea: la situazione

Calciomercato Juventus, sprint Emerson Palmieri: bianconeri ancora a caccia di un terzino

Va a caccia sempre di un terzino per la corsia mancina in quello che è il calciomercato, la Juventus non sembra aver mollato la pista legata ad Emerson Palmieri. L’esterno sinistro della Nazionale è diventato ormai un perno fisso della formazione di Roberto Mancini, che affida a lui i compiti difensivi e della sua corsia di sinistra.

L’italo-brasiliano è scontento al suo club, le sole due presenze in Carabao Cup non possono di certo soddisfarlo, con ormai Chilwell e non solo che sembrano averlo scavalcato nelle gerarchie della formazione. Le scelte di Frank Lampard sembrano non vederlo più tra i protagonisti e, per tale motivo, l’addio a gennaio potrebbe essere cosa concreta.

Mercato Juventus, Emerson Palmieri cerca spazio: i bianconeri vogliono approfittarne

Non sembra essersi tolta dall’idea di prelevarlo dal Chelsea, la società bianconera. Fabio Paratici sarebbe a lavoro, come raccontano i colleghi di Tuttosport, per portarlo alla Juventus, con Andrea Pirlo che lo avrebbe indicato come primo nome per il suo 3-5-2.

C’è la forte concorrenza dell’Inter, che ha già virato su altre soluzioni sulla fascia, con Ashley Young e Kolarov. Non ha altre soluzioni invece la società piemontese, pronta ad affidarsi al calciatore del Chelsea, ormai un separato in casa a Londra. Ai microfoni della Rai, ha ribadito più volte di volersi sentire parte importante del gruppo per cui lavora. Felice di poter sentirsi così nella sua Italia, con Roberto Mancini che gli ha affidato un compito importante e che con ogni probabilità, andrà ad affidare a lui le chiavi della fascia sinistra, in vista dell’Europeo.

“Qui mi sento importante”, ha ripetuto ai microfoni di Rai Sport, cosa che magari non succede più al Chelsea, club nel quale non è più tra i protagonisti indiscussi dell’undici titolare di Frank Lampard.

Juventus, l’alternativa ad Emerson Palmieri si chiama Alaba: ma toccherà aspettare il 2021

Il contratto di Emerson Palmieri vede la sua scadenza nel 2022 e ci sarà da capire come si potranno muovere le cose da qui in avanti, in ottica futura. Tra gli altri profili che possono interessare alla Juventus, c’è sicuramente quello di David Alaba, altro calciatore in rottura con la sua società. E l’austriaco, inoltre, ha gli accordi con il Bayern Monaco in scadenza verso il 30 giugno 2021. Toccherà attendere ulteriori sviluppi per capire verso quale direzione andrà il calciomercato della Juventus.

