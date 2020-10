L’Inter si prepara ad affrontare una settimana delicata. Il club nerazzurro dovrà giocare contro il Milan il Derby di Milano con diverse assenze importanti. Una partita che però ancora non è del tutto sicuro che si giocherà, visti i tanti casi da coronavirus proprio nell’Inter. Possibile rinvio di Inter-Milan, che però ad oggi non trova riscontri ufficiali. Sono questi i calciatori che Antonio Conte non avrà a disposizione per un match molto importante e delicato per la lotta al campionato: Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young. La società, intanto, lavora sul mercato già per la prossima sessione e non vuole farsi trovare impreparata.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: questione rinnovo

L’attaccante argentino, a lungo corteggiato dal Barcellona in questi mesi, continua a non trovare l’intesa con l’Inter per il rinnovo di contratto. Dopo le offerte rifiutate da parte del club nerazzurro arrivate dalla Spagna, il calciatore ha espresso malumore visto che i catalani mettevano sul piatto circa 10 milioni di euro a stagione. Ad oggi, invece, l’ingaggio di Lautaro non supera l’1,5 milione fino al 2023. Per questo l’Inter è a lavoro e ha offerto 5 milioni l’anno al calciatore, offerta però declinata dal giocatore negli ultimi giorni. Il rinnovo ora si complica.

Mercato Inter, Guardiola punta Lautaro Martinez

Dopo il Barcellona c’è un altro club su Lautaro Martinez, si tratta del Manchester City. Guardiola vuole a tutti i costi l’attaccante argentino, visto anche che il Kun Aguero è in scadenza 2021 e non rinnoverà il proprio contratto con i Citizens. Possibile assalto già a gennaio, si pensa ad un grande scambio.

Calciomercato Inter, maxi scambio: Aguero per Lautaro Martinez a gennaio

Come svela Don Balon, a gennaio potrebbero esserci le basi per un clamoroso scambio tra attaccanti. L’Inter punta su Sergio Aguero che è in scadenza di contratto con il Manchester City nel 2021. E’ possibile che l’argentino arrivi però prima di fine contratto come capitato con Eriksen. Il Manchester City sarà pronto a sostituirlo con Lautaro Martinez proprio dell’Inter.

