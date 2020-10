E’ caos nel calcio per il ritorno del Covid 19. Il campionato italiano, così come tutte le altre competizioni, rischiano di subire continui rinvii e si teme il nuovo stop, ma non come quello durato circa 3 mesi della scorsa stagione. Intanto, stop ai campionati, con i calciatori di tutto il mondo impegnati con le Nazionali in questi giorni. In Italia però è scoppiato un focolaio nella Nazionale Under 21, tanto da fermare gli impegni in programma.

Italia Under 21, scoppia il focolaio da Coronavirus

Non è scesa in campo la Nazionale Under 21 di Nicolato, che avrebbe dovuto giocare nei giorni scorsi contro l’Islanda a Pisa, per il match valido per la qualificazione al campionato europeo di categoria dell’U21. Gabbia, Plizzari, Bastoni e Carnesecchi i calciatori che hanno contratto il virus Covid 19. Dopo di loro solo risultati altri tre tamponi positivi al virus. Per questo i calciatori sono tornati nelle proprie abitazioni per restare in isolamento fiduciario in attesa di nuove novità. Tra i nuovi tre tamponi positivi però è stato riscontrato quello di un altro calciatore che gioca nella massima serie italiana di Serie A, gioca nello Spezia.

Spezia, Marchizza positivo al Coronavirus

Arrivato il comunicato in queste ore, dove si scopre che è il difensore Riccardo Marchizza l’altro giocatore ad aver contratto il Covid-19. A renderlo noto è stato direttamente il suo club, lo Spezia con un comunicato: “Lo Spezia Calcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19”.

Spezia-Fiorentina a rischio rinvio?

Ad oggi non risulta che il match sarà rinviato, dato che il club (tra compagni e staff) non sono entrati in contatto con il giovane calciatore che era stato tenuto in isolamento fiduciario in attesa di novità. Intanto, lo Spezia, come da protocollo, si sottoporrà a nuovi test a poche ora dal match con la Fiorentina. La gara dovrebbe svolgersi regolarmente senza nessun rinvio o complicazioni al momento.

