Bologna, grave infortunio Skov Olsen: va in ospedale

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic deve riprendersi dopo la battuta d’arresto contro il Benevento nell’ultima giornata prima della sosta. Sconfitta per 1-0 in Campania, che nelle prime tre giornate sommano i soli tre punti contro Milan, Parma e Benevento. Si pensava ad un avvio migliore per gli emiliani che però restano tranquilli dell’operato del proprio allenatore. Intanto, nuovi problemi arrivano dalle Nazionali per l’allenatore del Bologna.

Bologna, infortunio per Skov Olsen

Brutte notizie arrivano per il Bologna di Sinisa Mihajlovic dalle Nazionali. Il club emiliano lavora in attesa che terminino in questi giorni gli impegni con le proprie Nazionali dei calciatori. Diversi i giocatori che hanno lasciato il centro sportivo Niccolò Galli, tra cui anche Skov Olsen. Il giovane esterno d’attacco danese classe 2000, è uscito anzitempo dal campo nel match di ieri contro l’Islanda, il calciatore rischia un lungo stop. Si attendono novità dalla federazione danese che dovrà fornire nelle prossime ore i risultati dei controlli medici del calciatore.

Bologna: grave infortunio per Skov Olsen

Come riportato da Il Resto del Carlino, non arrivano notizie positive per Mihajlovic sulle condizioni fisiche di Andreas Skov Olsen. Il giovane calciatore si è infortunato nel match di ieri sera, dove la Danimarca ha affrontato l’Islanda. Mancava davvero poco al termine della partita, quando un duro scontro di gioco ha fermato Skov Olsen. Davvero un brutto infortunio per il talento del Bologna che è stato costretto ad andare in ospedale. In questa stagione stava iniziando ad aver maggiore considerazione del proprio allenatore che ha tenuto fuori più volte Orsolini.

Bologna, Skov Olsen in ospedale: si teme lungo stop

Skov Olsen non è riuscito a lasciare il campo da gioco sulle proprie gambe, ed è servito l’intervento della barella che ha portato il calciatore su un’ambulanza che si è poi diretta in ospedale. L’allenatore della Danimarca, al termine del match, ha parlato degli accertamenti che il calciatore è stato costretto a fare in ospedale dove era molto sofferente, ma non sembrano arrivare buone notizie. Adesso bisogna solo incrociare le dita e attendere, ma pare che per lui si tema davvero un lungo stop.

