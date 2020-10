Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: la firma è ad un passo!

Calciomercato Roma, Zaniolo firma: il futuro è ormai deciso

E’ il periodo più triste per il mondo del calcio, ma lo è ancora di più per Nicolò Zaniolo. Al centro delle voci di calciomercato, il talento straordinario è però lontano dal terreno di gioco ormai da tempo. Ha calcato un po’ il campo, poco prima di sentire nuovamente il “crack” alle ginocchia, con l’infortunio al crociato che lo sta letteralmente tormentando.

Mercato Roma, Zaniolo e i rumors sulla Juventus: tutte le voci si allontaneranno con la firma per il rinnovo

Non vede l’ora di poter tornare a lavorare con i suoi compagni a Trigoria, per poter dare il contributo alla sua squadra e per raggiungere gli obiettivi a cui ambisce, mettendo comunque l’Europeo nel mirino. Non ha intenzione di mollare Nicolò Zaniolo e la Roma è con lui, per permettergli un giusto recupero, ma senza accelerare i tempi. Finché si potrà, si viaggerà spediti nel lavoro, con un rientro possibile per l’Europeo se le cose dovessero andare per il meglio, altrimenti sarà per un’altra volta, con un futuro tutto da scrivere per lui. E da scrivere, sarà la firma sul contratto posto sul tavolo dalla Roma. Nero su bianco, per consolidare un legame indissolubile tra lui e la capitale. Un rinnovo che allontana così le voci di calciomercato che, spesso, vedono accostato il nome di Zaniolo in ambito Juventus.

Roma, Zaniolo e il rinnovo: i dettagli del contratto messo sul tavolo per il giovane talento

Sono i colleghi della Gazzetta dello Sport a rivelare della fumata bianca in arrivo, per il rinnovo alla Roma di Nicolò Zaniolo. Un accordo che, nel dettaglio, vedrebbe il suo ingaggio aumentare: i 2,2 milioni attuali, compresi di bonus, passeranno ai 3 milioni netti a stagione, più bonus raggiungibili attraverso i risultati. Un accordo che, come spiega la rosea, sarebbe stato trovato tra Roma e giocatore, anche in segno di vicinanza da parte dello stesso club giallorosso, che ripone la massima fiducia su di lui. Un accordo che poi, sarebbe valevole fino al 2025. Una storia destinata a continuare.

