Calciomercato Inter, offerta monstre per Lautaro: Barcellona beffato

Calciomercato Inter, assalto per Lautaro Martinez: il toro potrebbe finire in Bundesliga

E’ al centro delle questioni di calciomercato dell’Inter, il “toro” Lautaro Martinez. Il calciatore argentino è uno dei giovani talenti più graditi in Europa, tant’è che i top club che ambiscono alla vittoria della Champions League, vorrebbero portarselo a casa. Tra questi, c’è sicuramente il Barcellona, società blaugrana che ormai da tempo ha mostrato interesse proprio per il numero 10 nerazzurro. Ora però, i catalani dovranno fare attenzione alla forte concorrenza che arriva dal Bayern Monaco. I bavaresi sarebbero disposti a mettere sul piatto un’offerta importantissima, che spazzerebbe via ogni concorrente.

Mercato Inter, Lautaro Martinez al suo ultimo anno nerazzurro? Zhang farà fatica a resistere agli assalti

Alla fine Lautaro Martinez è rimasto all’Inter, allontanando così le voci di calciomercato. E’ stata un’estate tormentata quella sua, con i rumors legati al Barcellona che lo hanno un po’ distratto in campo, con scarse prestazioni nel post-lockdown. Poi un periodo in crescendo per il “toro”, pronto a riprendersi l’Inter e accompagnandola per mano assieme a Romelu Lukaku, nella coppia straordinaria che i due formano a San Siro. Stessa coppia, che rischia di non esserci più dal 2021 in avanti. L’Inter farà fatica a resistere agli assalti dei top club europei.

Lautaro al Bayern Monaco: offerta da 90 milioni sul tavolo, i dettagli

Lautaro Martinez al Bayern Monaco è un’ipotesi concreta, lo rivelano i colleghi iberici del Don Balon che spiegano i movimenti da parte del club tedesco. I bavaresi potrebbero regalare a Robert Lewandowski un compagno di reparto di enorme livello, così da avere alle spalle proprio Lautaro Martinez. Un’offerta, sarebbe già pronta, molto vicina alla cifra legata alla sua clausola rescissoria. 90 milioni sul tavolo per Lautaro, calciatore che all’Inter non avrebbe ancora rinnovato, eliminando la stessa clausola che mette in “pericolo” il suo futuro all’Inter. Ci sarà da capire se lo stesso calciatore argentino avrà intenzione di spingere l’Inter ad accettare. Sullo sfondo, tra le interessate, resta anche il Manchester City di Pep Guardiola, ma l’offerta più alta che si è registrata – al momento -, è proprio quella del club tedesco.

