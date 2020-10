Polonia-Italia: risultato, sintesi, gol, video e highlights

In campo questa sera si sfidano Polonia ed Italia per la terza gara degli azzurri in Nations League. Mancini a sorpresa lascia fuori Ciro Immobile e manda in campo Andrea Belotti. In difesa c’è Acerbi al posto di Chiellini non al meglio. A destra il terzino è Alessandro Florenzi.

Polonia-Italia: il primo tempo

Dopo un inizio un po’ confuso, prende in mano la gara l’Italia che ha subito una grandissima occasione. Belotti mette dentro di sinistra il pallone, sul secondo palo sbuca Chiesa che di destro spreca una colossale palla gol. Poco dopo è Emerson Palmieri a servire Belotti in area, la punta del Torino però incespica con il pallone e non riesce a tirare. Al 16′ la Polonia si fa vedere, pallone dentro per Lewansowski, e grandissimo salvataggio di Emerson Palmieri. L’Italia prova a far male soprattutto con diversi traversoni bassi messi in area. Su uno di questi si avventa Acerbi ma il centrale della Lazio non trova la deviazione. L’ultima occasione è simile, traversone dalla destra per Pellegrini che tuttavia viene chiuso dalla difesa polacca.

Polonia-Italia: il secondo tempo

Nel secondo tempo l’Italia continua a fare la partita e fa incetta di caldi d’angolo. La Polonia si difende come può e si fa vedere in contropiede. La prima conclusione è però di Moder della Polonia che mette dentro un tiro/cross deviato da Donnarumma. L’Italia prova in ogni modo a a sbloccare la gara. Pericolosissimo è Emerson Palmieri che da pochi metri, su traversone di Chiesa, manda a lato il pallone di un soffio. Nel finale l’Italia preme ed inserisce Kean, Caputo e Berardi. L’occasione più nitida, tuttavia, capita alla Polonia che con Linetty spara a lato da ottima posizione grazie ad una provvidenziale deviazione arrivata da parte di Acerbi. L’ultima occasione è di Kean che si invola sulla corsia mancina e mette dentro ma Berardi è troppo avanzato e non trova la palla.

Polonia-Italia: il tabellino

POLONIA (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krichowiak, Moder; Szymanski, Klich, Joswiak; Lewandowski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Pellegrini Belotti, Chiesa.