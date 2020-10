Notizie Italia, Mancini: “Il campo è pessimo, la qualità si paga”

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Rai Sport dopo la gara contro la Polonia:

Intervista a Mancini dopo la Polonia

“Abbiamo avuto diverse occasioni, ci ha penalizzato il campo che era pessimo ma la squadra ha giocato molto bene. Noi siamo felici ugualmente.

Il campo non è un alibi, era bruttissimo e la palla rimbalzava male, abbiamo fatto tanti errori.

Imprecisione? Per questo, noi abbiamo pagato questa condizione ma la squadra ha giocato molto bene, in attacco per vincere, capita di non far gol.

Occasioni create? Nel primo tempo potevamo chiudere in vantaggio, abbiamo avuto tante occasioni, pazienza.

Belotti? E’ una scelta dettata da quello che pensiamo, ha giocato bene e non era una gara semplice. Ho tre attaccanti.

Pellegrini ha giocato bene in quel ruolo, veniva da un’operazione ed è andato bene.

Kean? E’ giovane e può migliorare molto. I ragazzi hanno giocato bene, il pubblico è stato bello. Era bello”.