Nazionale U21: 3 test positivi al coronavirus

Altra tegola per la Nazionale Under 21 italiana. Altri tre test effettuati oggi sono risultati positivi al coronavirus. Come riportato da Rai Sport, il gruppo azzurro, dal quale erano stati già esclusi Bastoni, Gabbia e Plizzari, dovrà fermarsi nuovamente.

Dunque, i tamponi effettuati questa mattina hanno infatti evidenziato 3 positività al COVID-19.

La certezza questa volta è arrivata da 3 test molecolari effettuati presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Ancora non sono noti i nomi dei giocatori trovati positivi, ma i calciatori dovrebbero essere comunicati nella giornata di domani quando, molto probabilmente, dovranno lasciare il ritiro.