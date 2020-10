Calciomercato Juventus, Haaland è il colpo da 100 milioni: quanta concorrenza

Calciomercato Juventus, Haaland e la clausola da 70 milioni: servirà di più però per arrivare al calciatore

E’ uno dei talenti più ambiti al mondo, anche dalla Juventus. Il calciomercato non smettere di girare attorno al nome di Erling Braut Haaland, straordinario centravanti del Borussia Dortmund, che potrebbe dire addio anzitempo alla società tedesca. Sì, perché gli assalti delle big si faranno concreti, non appena si riaprirà il calciomercato. Potrebbe durare un solo anno l’avventura di Haaland con il club giallorosso, la clausola rescissoria fortemente voluta da Mino Raiola, potrebbe dunque essere esercitata.

Adesso, come non mai, la Juventus avrebbe bisogno di una punta. C’è da precisare che Haaland potrà prendere la decisione di accettare ogni offerta che venga raggiunta da, appunto, i 70 milioni offerti, ma il talento norvegese non andrebbe a mettersi d’intralcio al suo attuale club, se dovessero arrivare offerte maggiori. Andrebbe dunque nella direzione di chi alza di più il costo, arrivando a quella che è la cifra per la quale spera di venderlo il Dortmund, che è quella dei 100 milioni.

Mercato Juventus, su Haaland ci sono tutte le top europee: l’ostacolo più grande si chiama Pep Guardiola

E’ il Manchester City di Pep Guardiola a destare più preoccupazioni in merito alla volontà di tornare dritti su Haaland, per quel che riguarda la Juventus. Sono i colleghi del Don Balon a parlare proprio di Haaland, ma in chiave Premier League. Potrebbe seguire le orme del padre, finendo proprio in Inghilterra, con l’interesse da parte dei Citizens che stanno cominciando a pensare al domani, senza il Kun Aguero. Il calciatore argentino dirà addio molto probabilmente al margine di questa stagione, ed è per questo che Pep Guardiola si starebbe guardando intorno, per non rischiare di restare a secco di centravanti nella stagione che arriverà. E’ per questo che, sul piatto, il Manchester City sarebbe disposto a mettere ben 100 milioni di euro, cifra di gran lunga superiore a quella che riuscirebbe a piazzare Andrea Agnelli. E’ chiaro che però, la stessa Juventus, resterà una forte concorrente, fino alla fine, per aggiudicarsi Haaland.

Juventus, non ripetere l’errore sulla clausola: sbrigarsi per anticipare le altre

Potrebbe, sotto consiglio di Mino Raiola, anticipare le altre. La Juventus potrebbe tentare l’assalto a gennaio, per evitare di incappare nella stessa questione di un anno fa, quando si è fatta sfuggire Haaland. Questa volta sarebbe pronto per il salto di qualità definitivo il centravanti norvegese, pronto a guidare un club prestigioso tra quelli elite in Europa.