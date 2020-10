Clamorose le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna: il fuoriclasse portoghese, Cristiano Ronaldo, potrebbe approdare al Paris Saint Germain alla fine di questa stagione lasciando così i bianconeri e l’Italia dopo tre anni.

Juventus, Ronaldo-PSG si può fare, ma…

Gli spagnoli sono sicuri: Cristiano Ronaldo, alla fine di questa stagione, lascerà la Juventus per affrontare un nuovo campionato. Quello francese. Il numero 7 bianconero, infatti, non ha ancora provato l’esperienza in Ligue 1 e starebbe pensando ad un clamoroso e possibile trasferimento alla corte del Paris Saint Germain (che non ha mai fatto mistero di volerlo). Lo sceicco Nasser Al-Khelaifi farebbe carte false pur di portarlo nel suo club. Secondo ‘Tuttosport’, però, non bisogna sbilanciarsi più di tanto anche perché bisogna considerare un bel po’ di cose.

Tipo? Bisognerà prima vedere come si concluderà questa stagione, sia dal punto di vista sportivo che quello finanziario. Se la Vecchia Signora dovesse ritornare a vincere la Coppa dalle grandi orecchie allora sì che lo stesso Ronaldo vorrà cercare nuovi stimoli. Ma parlare ancor prima che la competizione inizi non ha alcun senso. Bisognerà anche vedere quali saranno le condizioni economiche di entrambe le squadre. Piccola nota particolare: proprio ieri le televisioni hanno dichiarato che non hanno intenzione di pagare i diritti tv alle società francesi del passato campionato che è stato sospeso a marzo, ovviamente per causa Covid. Si parla quasi di 700 milioni di euro. Una bella cifra anche per il sovrano dei parigini che potrebbe avere più di un problema per il suo bilancio. Anche per la stessa Juventus questo è un serio rischio, visto che attualmente c’è una trattativa per di diritti con Sky per il triennio 2021-24.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, effetto domino: torna Pogba, addio al campione

Ronaldo può essere un problema

Ronaldo, tra ingaggio sponsor ed altro, guadagna quasi 60 milioni di euro a stagione. Molti, moltissimi per le casse di Andrea Agnelli. Però, anche in questo caso, bisogna valutare alcune cose: nelle ultime dichiarazioni ai giornali lo stesso calciatore ha voluto ribadire che vuole rispettare il suo contratto (ha firmato per quattro anni, quindi andrebbe via alla fine del prossimo campionato).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalti dalla Premier League: per i bianconeri è incedibile

Pirlo ed Agnelli sono il suo punto di forza

Il nuovo percorso tecnico, con alla guida Andrea Pirlo, potrebbe essere il motivo in più affinché lui rimanga a Torino. Il feeling con il nuovo allenatore c’è. Lo stesso si può dire con il numero uno del club, con quest’ultimo può parlare del suo futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juvents, niente da fare per l’esterno: va al Porto