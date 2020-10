Nonostante i prmi casi di Coronavirus anche nel calcio, le competizioni UEFA e FIFA continuano ad andare avanti. Questa settimana sarà molto importanti sia per le Qualificazioni alla prossima Coppa America che per la UEFA Nations League. Tra le protagoniste di quest’utlima competizione c’è anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato domani contro la Francia.

Coronavirus, trema anche il Portogallo

Anche in Nazionale i calciatori sono continuamente controllati per scongiurare casi di positività al Coronavirus. Ma per il Portogallo di Fernando Santos è emersa comunque una positività che ha preoccupato tutto il mondo del calcio. Anthony Lopes, portiere del Lione, è risultato positivo al Covid-19 e ha immediatamente lasciato il ritiro della Nazionale per far ritorno in Francia. La preoccupazione era dovuta, oltre alla salute del portiere, anche ai possibili contagi che avrebbero potuto verificarsi nel corso dei giorni successivi.

Portogallo, Santos tranquillizza sulle condizioni di Ronaldo

Scoperta la positività del portiere, il Portogallo ha immediatamente ripetuto i tamponi per verificare eventuali nuovi positivi. Il Commissario Tecnico dei lusitani, Fernando Santos, ha rassicurato sulle condizioni di tutti i suoi calciatori. Ecco le sue considerazioni in conferenza stampa.

“La situazione Coronavirus crea sempre problemi, è una cosa che riguarda tutto il mondo, non solo il calcio. Ma le cose stanno tornando alla normalità, l’allenamento è tornato normale, i giocatori non si sono allontanati l’uno dall’altro. I giocatori hanno fatto una batteria di test e sono tutti negativi”.

Ronaldo regolarmente in campo con il Portogallo

La negatività di tutti i tamponi rende tranquilla anche la Juventus che domani sera vedrà Cristiano Ronaldo titolare con il suo Portogallo contro la Francia. La partita potrebbe fare già da spartiacque nel girone, in quanto proprio le due selezioni sono prime in classifica a punteggio pieno e, almeno una delle due, potrebbe staccare definitivamente le inseguitrici. Fernando Santos, in conferenza, ha parlato anche della gara.

“La Francia è una delle più grandi squadre del mondo, ma entriamo in partita convinti di poter vincere. Il grado di difficoltà è molto alto, per vincere dobbiamo essere al livello migliore. L’importante è non perdere la fiducia. Non sarà facile per noi, ma nemmeno per loro”.

