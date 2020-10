Hellas Verona, Barak positivo al Coronavirus. Il comunicato del club

Un altro caso di Coronavirus colpisce il mondo del calcio. Il nazionale ceco, Antonin Barak, è risultato positivo al tampone per il Covid-19 nel ritiro della sua nazionale. Salterà la sfida di domani contro l’Israele.

Hellas Verona, Barak positivo al Coronavirus

Continua a tremare il campionato di Serie A. Un altro caso di positività al Covid-19 colpisce un’altra squadra di calcio. Questa volta tocca di nuovo all’Hellas Verona (nella passata stagione fu il centrocampista Mattia Zaccagni ad aver contratto il virus). Il calciatore risultato positivo al Coronavirus è il nuovo arrivato dal calciomercato estivo, il ceco Antonin Barak. Questo il comunicato ufficiale del club sul proprio sito ufficiale: “Verona – Hellas Verona FC comunica che Antonin Barak è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca. Il calciatore è totalmente asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario“. Domani sera la sua nazionale giocherà in trasferta contro l’Israele per la quarta partita di Nations League del gruppo B2 senza il giocatore scaligero. L’ex Udinese e Lecce ora dovrà effettuare il periodo di isolamento fiduciario nella sua nazione. Altri tamponi per il resto della squadra.

Nella giornata di oggi altri tre casi in Serie A

Non solo l’Hellas Verona. Anche l’Udinese ha dovuto riscontrare un caso di positività. Nessun calciatore, ma un membro dello staff. Quest’oggi doveva disputarsi l’amichevole con il Pordenone, squadra che milita in Serie B. La partita è stata annullata. Anche l’Under 18 della Roma si è dovuta fermare: sono stati trovati ben 2 casi di calciatori che sono risultati positivi. Tutti sono asintomatici e stanno bene, fanno sapere le società. I giallorossi, nella giornata di lunedì, effettueranno altri tamponi. Martedì ci sarà la ripresa degli allenamenti dei ragazzi di Paulo Fonseca.

Allenamento a porte chiuse quest’oggi

Seduta di allenamento per i calciatori del tecnico Ivan Juric nel centro sportivo di Peschiera. Rigorosamente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid.

