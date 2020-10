Ultime Juventus, infortunio De Ligt: ecco quando può tornare

La Juventus è partita forte in questa stagione, e l’obiettivo resta ovviamente quello di vincere il più possibile. Pirlo si è insidiato da poco sulla panchina bianconera, ma sembra aver già tracciato delle linee guida per questa annata, a partire dai titolari fino ad arrivare a tutti i giocatori utilizzabili. E’ chiaro però di come per tirare le somme si debba aspettare che tornino tutti, anche De Ligt, attualmente out per infortunio. Intanto per l’olandese sono uscite fuori delle novità importanti.

Ultime Juventus: possibile data di rientro per De Ligt

De Ligt, nonostante le difficoltà di ambientamento iniziali, è riuscito ad imporsi bene nella Juventus, guadagnandosi stima e fiducia da parte di allenatore e dirigenza. L’olandese è stato un investimento importantissimo, ma l’infortunio alla spalla rimediato circa un anno fa, non lo ha di certo messo nelle condizioni migliori. Il giocatore ha deciso di operarsi per evitare altri problemi, e adesso finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel. Poco fa è infatti spuntata una possibile data di rientro: stando a quanto riportato da Fantacalcio.it, De Ligt potrebbe ritornare l’8 novembre, ovvero tra un mese contro la Lazio all’Olimpico.

Infortunio De Ligt: le condizioni

La Juventus fa il conto alla rovescia per rivedere in campo De Ligt, senza dubbio un elemento molto importante per Pirlo e per l’intera rosa. L’intervento è perfettamente riuscito, e la diagnosi era stimata a 3 mesi; i tempi sono stati rispettati, e adesso l’olandese può davvero tornare in campo, seppur con consueta attenzione alla spalla. L’intervento di stabilizzazione prevedere un ulteriore rafforzamento del tono muscolare, in modo tale da ritornare al 100% il più velocemente possibile.

News Juventus: De Ligt sarà titolare?

L’infortunio di De Ligt ha sicuramente cambiato le carte in tavola per la Juventus, e ha soprattutto condizionato le scelte da parte di Pirlo. Il neo tecnico bianconero non è ancora riuscito ad averlo a disposizione, ma non è affatto da escludere che non appena tornerà, l’olandese potrebbe diventare titolare fisso. L’ex Ajax sarebbe affiancato da Bonucci e Chiellini, o uno dei due e Demiral. Attenzione anche a Danilo, il quale dà un’opzione sia da centrale che da esterno.

