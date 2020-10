Oroscopo di domani 9 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata caratterizzata dal nervosismo questa di venerdì. Alcuni momenti poco felici, vissuti nel corso di queste ultime settimane, ti recheranno dei problemi nei tuoi rapporti interpersonali. A lavoro sarai sempre disponibile, ma qualcosa ti tormenterà durante le tue intense giornate.

Toro. Riuscirai ad essere più sicuro in te stesso, questo perché hai voglia di provare a lanciarti in quelli che sono i tuoi sentimenti. Hai maturato il pensiero che è giunta l’ora di farti avanti con la persona che reputi sia giusta per te. Il week-end che arriva, sarà molto intenso.

Gemelli. Occhio alla tasca, alcune questioni economiche non sono le ideali per spendere tanto denaro. E’ un momento un po’ grigio, dovrai solo fare un po’ di attenzione alle spese utili, e verrai fuori da questo complicato periodo. Piano piano arriveranno soddisfazioni lavorative, sii paziente.

Cancro. Giornata di recupero, che ti permetterà di vivere serenamente il fine settimana. Alcune rivelazioni da parte delle persone da te amate, potranno cambiarti da così a così la giornata. Giove e Saturno non saranno più in dissonanza.

Leone. Hai bisogno di far chiarezza nella tua testa, su ciò che vuoi e non vuoi dalle persone. Alcuni rapporti con le persone alle quali sei legato, potrebbero incrinarsi a seguito delle discussioni. I problemi vanno risolti, entro la fine del mese.

Vergine. Le stelle sono a tuo favore, ed è per questo che sarà una giornata importante quella che arriva. In ambito lavorativo, molte soddisfazioni sono in arrivo. Fortunato anche nei sentimenti.

CLICCA QUI PER L’OROSCOPO VIDEO

Oroscopo 9 ottobre: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata di fatiche quella che arriverà domani. Tensioni sono dietro l’angolo, qualche contrasto in famiglia potrebbe far vacillare la tua pazienza. Il recupero sarà previsto per fine mese, toccherà solo pazientare.

Scorpione. Avrai bisogno di molta forza in questo complicato periodo. Sii determinato con la persona che ami, perché hai bisogno di conquistarla giorno dopo giorno. Alcune preoccupazioni potrebbero far venir fuori delle discussioni che, in questo momento, è meglio evitare.

Sagittario. L’astrologo Paolo Fox ti suggerisce di fare un po’ di attenzione all’Ariete e al Leone, segni propensi alla polemica nella giornata odierna. Qualche discussione potrebbe dunque venir fuori, l’importante sarà saper razionalizzare. Qualche timore del passato, lascialo alle spalle. E’ importante.

Capricorno. Fisicamente sei un po’ stanco, qualche problema fisico si farà sentire. E’ per questo che il consiglio è quello di riposare un giorno per ricaricare le pile, finché puoi. Altrimenti sfrutta il week-end per dedicarti al relax.

Acquario. Qualche scelta potrà compromettere il tuo futuro. E’ per questo che il consiglio è quello di evitare scelte importanti nella giornata di venerdì, senza azzardare troppo. Non osare, perché alcuni dubbi potrebbero poi essere dietro l’angolo.

Pesci. Un po’ di nervosismo circola nell’aria, toccherà essere molto prudenti in questa giornata. Soprattutto nelle coppie o in quelle che stanno appena nascendo. In poco tempo e per futili discussioni, potrebbero compromettersi molte cose.

OROSCOPO SQUADRE

Inter: non è un buon momento per i nerazzurri, considerando le condizioni di salute di Skirniar e Bastoni. Ma è la settimana che porta al derby, partita che sarà caratterizzata dai sentimenti. Venere sarà protagonista in quello che è un affascinante derby molto atteso dalle tifoserie.