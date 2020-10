Calciomercato Juventus, ci pensa CR7: operazione “alla De Ligt”

Calciomercato Juventus, Adama Traorè tentato da Cristiano Ronaldo: il portoghese vuole convincerlo

Fu in occasione della Nations League, che il calciomercato della Juventus vide protagonista il nome di Matthijs De Ligt. Nell’estate del 2019 fu Cristiano Ronaldo a chiacchierare con il giovane olandese a fine match, in quell’Olanda-Portogallo in cui il fuoriclasse ex Ajax sorride al portoghese, che gli chiese di raggiungerlo a Torino. Poco più tardi da quel giorno, l’ufficialità per uno dei migliori prospetti del calcio mondiale, con De Ligt pronto ad abbracciare Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus.

E’ venuto fuori un altro scenario di calciomercato, a seguito di una sfida legata alle Nazionali. Ancora una volta CR7 nei panni di dirigente, pronto ad un “colloquio” con uno degli obiettivi numero uno per le corsie di Andrea Pirlo. E’ Adama Traorè, talento straordinario del Wolves che ieri ha indossato la maglia Roja della Spagna.

Mercato Juventus, ci pensa CR7: colloqui con Traorè in Portogallo-Spagna

L’amichevole Portogallo-Spagna è finita 0-0, ma arrivano news importanti legate proprio a quel match. Sono i colleghi iberici del Don Balon a rivelare delle chiacchiere tra Cristiano Ronaldo e Adama Traorè. Il calciatore spagnolo è stato per un lungo periodo accostato al nome della Juventus, ma la situazione potrebbe intensificarsi per quel che riguarda il mercato di gennaio. Tutto dipenderà però dalla questione legata alle uscite, perché dopo l’arrivo di Chiesa, la presenza di Bernardeschi, comincia ad essere “ingombrante”.

Juventus, cifre e dettagli del colpo Adama Traorè

Toccherà inoltre capire quale sarà il modulo scelto da Pirlo che, se dovesse proiettarsi verso il 3-5-2, renderebbe fondamentale l’arrivo di Adama Traorè, talento straordinario che sta facendo letteralmente impazzire tutti in Premier League. L’affare è però complicato e la Juventus lo sa. Nel corso di questa estate, qualcosa si è mosso sull’asse Italia-Inghilterra, con l’opzione di Douglas Costa al Wolves, che però è sfumata. Il calciatore brasiliano ha deciso di ritornare al Bayern Monaco. E il club di Premier League, ad oggi, ha fatto sapere di valutare Adama Traorè almeno 40 milioni di euro. Un’operazione molto complicata per Andrea Agnelli, che aveva abituato a colpi straordinari negli ultimi anni.