Calciomercato Inter, Conte pronto a beffare la Juve: scambio con Eriksen

Calciomercato Inter, Isco finisce nel mirino: Conte però prima, deve sfoltire la rosa

Volge al termine il calciomercato, anche per l’Inter che è riuscita a formare una rosa all’altezza, con i calciatori chiesti da Antonio Conte, che sono puntualmente arrivati. Un ottimo lavoro da parte dell’amministratore delegato Beppe Marotta e dal suo braccio destro Piero Ausilio che, fino all’ultimo giorno, sono riusciti a comporre i tasselli fondamentali dell’organico del tecnico pugliese.

E adesso, addirittura, c’è l’obiettivo di sfoltire la rosa. Qualche scontento, alla fine, è rimasto a Milano. Basti pensare al belga Nainggolan che fino alla fine ha sperato nel trasferimento al Cagliari e al lungodegente Matias Vecino, che è stato ad un passo dal Napoli. Ma non solo loro due a centrocampo, pure Christian Eriksen poteva finire altrove. E, per il danese, la situazione di fa intrigante per quel che riguarderà gennaio. Il giocatore ex Tottenham potrebbe dire addio dopo un anno di Inter, trasferendosi al Real Madrid. Sarebbe la pedina di scambio per arrivare ad Isco, talento straordinario dei blancos.

Mercato Inter, scambio tra Isco ed Eriksen: contatti tra Conte e Zidane

A rivelare la news legata allo scambio tra Eriksen e Isco, sono i colleghi del portale iberico Defensa Central, che analizzano quella che sarebbe la situazione pronta a venir fuori per la prossima finestra di calciomercato. L’Inter non ha intenzione di fermarsi e, grazie a quelle che saranno le cessioni, potrà permettersi un altro grande colpo in futuro.

Christian Eriksen continua a piacere a Zizou Zidane, che farà a meno di Isco. Ci sarebbero stati contatti tra i due ex compagni di squadra ai tempi della Juventus, qualche chiamata tra Conte e Zidane, proprio per parlare della situazione legata ai cartellini dei due giocatori. Uno scambio alla pari, con il tecnico pugliese che avrebbe voluto Isco già nella sua avventura juventina, ma c’è da capire quale potrebbe essere la posizione del Real Madrid, che non vorrebbe privarsi così facilmente del proprio gioiello.

Il Real valuta lo scambio, l’Inter ha messo sul piatto Eriksen: Conte è pronto a beffare la Juve

Zidane, dopo aver visto i risultati di James Rodriguez, lasciato partire con destinazione Everton, vorrà prima valutare ogni calciatore in uscita, per non incappare in quelli che sarebbero poi dei veri e propri rimpianti. Intanto Conte è pronto a beffare la Juventus, club che segue da molto tempo ormai il talento ex Malaga. Ci sarà da capire quali saranno gli sviluppi sulla trattativa, intanto l’Inter tenta l’accelerata.