Mancini dopo Italia-Moldova: “Caputo titolare? Dipende..”

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni Rai dopo la larga vittoria contro la Moldovia. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Mancini dopo Italia-Moldova

“Ho visto tante cose molto interessanti stasera, anche se abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo quarto d’ora. Alla fine penso sia normale, sono stati fatti tanti cambi e abbiamo cambiato parecchi giocatori dall’ultima gara. La mentalità è quella giusta, anche cambiando tanti giocatori, e questo è un segnale positivo. Berardi ha fatto molto bene, così come Locatelli e Caputo. Lui titolare all’Europeo? Dipende da lui, stasera ha fatto bene e si è mosso nel modo giusto. Deve continuare così. È chiaro che speriamo di avere tanti giocatori bravi nel momento delle convocazioni. Tifosi allo stadio? Bisogna essere ottimisti, e soprattutto in un periodo come questo, dovremmo esserlo un po tutti”.

