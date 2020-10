Juventus-Napoli, si va verso il rinvio: c’è la data, un compromesso tra politica e calcio

Juventus-Napoli verso il rinvio, presto potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti sulla questione

Un caso molto particolare quello venuto fuori nello scorso week-end, con il big match Juventus-Napoli che di fatto non si è mai disputato. All’Allianz Stadium, al di là delle ragioni tra Napoli e Juve, si è registrato uno dei momenti più difficili e brutti per il calcio italiano, con l’assurdo scenario di un club in campo e l’altro bloccato in un’altra città e non presente ad una delle manifestazioni sportive più affascinanti del nostro calcio.

Sì, perché Juventus-Napoli è un grande classico del pallone italiano, con i tifosi che non avrebbero visto l’ora di vedere i due club in campo, anche per dimenticare in 90 minuti di grande spettacolo, tutta la questione legata alla pandemia che ha colpito il nostro Paese.

Juventus-Napoli sub iudice: tra politica e calcio, ecco il compromesso che finirà in tribunale

Sarà sub iudice – sotto giudizio dunque del giudice – che finirà la decisione in merito alla sfida tra le due compagini. E’ così che appare sulla circolare di Lega Serie A.

Sarà tra Asl e Federazione del calcio italiano, che verrà fuori la battaglia in tribunale, con il Napoli tra la parte lesa della questione. Sì, perché a rischiare i punti in campo è il club azzurro, con la possibilità non solo di perdere a tavolino il match contro i bianconeri, ma pure dell’eventuale penalizzazione in classifica, con possibili sanzioni per la società di Aurelio De Laurentiis.

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, sarà un vero e proprio caos. Il Giudice Sportivo rinvia la decisione e dunque, di fatto, si cercherà un compromesso tra politica e calcio. Potrebbe venir fuori la decisione di assegnare un punto di penalizzazione al Napoli e conseguente disputa regolare del match, alla prima data possibile, tra le due squadre.

La data del possibile recupero di Juventus-Napoli: ecco quando si giocherebbe

Juventus-Napoli potrebbe giocarsi e i club potrebbero farlo il 13 gennaio 2021, a cavallo tra la diciassettesima e diciottesima giornata di Serie A. Poco più tardi, i due club, si affronterebbero pure nella gara del ritorno al San Paolo.

Insomma, un caos, che sembra finire con questo sbocco. Un match tutto da giocare e niente partita a tavolino vinta dalla Juve. Presto si conoscerà di più sulla questione, con Aurelio De Laurentiis pronto a far valere le proprie ragioni in tribunale.

