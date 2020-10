Inter, Bastoni positivo al Coronavirus: è giallo sul test

Inter, Bastoni ha il Coronavirus: in 24 ore è cambiato tutto per lui

E’ caos attorno all’emergenza Coronavirus che sta colpendo duramente anche il mondo del calcio. Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19, con la news arrivata nel corso della serata di ieri. Il ciclo di tamponi effettuato aveva rivelato la sua negatività, per poi risultare positivo dopo sole 24 ore.

Una situazione caotica che sta facendo saltare ogni tipo di protocollo, perché il calciatore – che poi verrebbe isolato – non risulta subito positivo. Un po’ come accaduto per il Genoa, nel racconto che ha fornito il terzino Zappacosta che, in occasione della vigilia di Genoa-Napoli aveva effettuato il tampone, con negatività nell’esito, per poi risultare positivo nelle 24 ore successive, generando il caos più totale con i 22 contagiati in squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il Real Madrid stregato da Bastoni

Italia, nuovo tampone per Bastoni e risultati nel pomeriggio: è giallo sulla negatività mutata nel giro di sole 24 ore

Stando a quanto rivelato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni sarebbe dunque risultato positivo al Coronavirus, dopo 24 ore dalla sua ultima negatività. Un ciclo di tamponi, il solito, che richiede il protocollo. Il calciatore, ora impegnato con la Nazionale Under 21, si trova in ritiro con gli azzurrini e, nella giornata di ieri, aveva ricevuto il responso negativo dopo il tampone, risultato poi positivo nel corso della serata dopo una nuova analisi.

Oggi però, lo staff medico dell’Under 21, procederà verso un nuovo tampone, per capire se il giocatore è positivo o meno al Covid-19. I risultati per il classe ’99 arriverebbero nel corso del pomeriggio. L’Italia e il mondo Inter è in totale apprensione, in attesa di capire se il giocatore finirà in isolamento fiduciario o meno, dovendo dunque abbandonare anche l’idea degli impegni con la sua Nazionale.

Bastoni, allarme dall’Under 21: cosa succede adesso al ritiro

Gli azzurrini di Paolo Nicolato si erano riuniti in ritiro per la sfida con Islanda e Irlanda, con la prima delle due sfide, in programma questo venerdì. Insomma, una situazione caotica ora generata dalla positività di Alessandro Bastoni, con il rischio di aver contagiato i propri compagni di squadra. Nel corso di questo pomeriggio tutta la verità verrà fuori, con il nuovo esito degli esami atteso da Nazionale Under 21 dell’Italia e Inter stessa, club che vuole conoscere le condizioni del proprio perno difensivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Bastoni tentato da Guardiola: urge il rinnovo