Coronavirus, Napoli: c’è un nuovo positivo – UFFICIALE

Il Napoli di Gennaro Gattuso è in forte apprensione per i possibili nuovi casi da Coronavirus dopo che gli ultimi tamponi hanno evidenziato delle positività.

Napoli, Coronavirus: sono arrivati i risultati dei tamponi

Dopo i casi di positività che hanno colpito il Napoli con tre suoi tesserati (i calciatori Piotr Zielinski ed Eljif Elmas più un membro dello staff), c’è sempre preoccupazione che possano uscire pessime notizie dai laboratori. Senza dimenticare che il “caso” Juventus-Napoli sta continuando a far discutere (nonostante il match non sia stato disputato). Nella giornata di oggi la società azzurra ha fatto sapere che sono arrivati gli esiti dei tamponi del resto del gruppo.

Il comunicato del club

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Manca solo il tampone di Stanislav Lobotka che non è stato ancora elaborato. Risulta positivo al Covid-19 un calciatore appartenente alla rosa della Primavera. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 7, 2020

Il social media manager del Napoli ha fatto sapere che i tamponi effettuati dagli azzurri hanno dato esito negativo. Si rimane in attesa di quello del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka, perché non ancora elaborato. Purtroppo un calciatore della Primavera è risultato positivo al Coronavirus. Non si sa ancora il nome.

Continuano gli allenamenti al Training Center

Oggi i ragazzi del mister Gennaro Gattuso hanno effettuato una doppia seduta di allenamento al Training Center. Al mattino la squadra è stata divisa in due gruppi: una parte ha svolto un lavoro in palestra mentre l’altra ha svolto un lavoro differenziato sul campo. Nel pomeriggio, invece, si è iniziato con un torello, successivamente si è passati al “passing drill” con seduta tecnico tattica per tutti i reparti. Prima della fine dell’allenamento c’è stato il tempo di una partitina a campo ridotto. Il capitano della squadra, Lorenzo Insigne, ha svolto un allenamento diverso dai suoi compagni di squadra: per lui palestra e terapie. Ricordiamo che il numero 24 è uscito prima della fine del primo tempo nella gara contro il Genoa. Terzo giorno in azzurro per il nuovo acquisto Tiémoué Bakayoko, arrivato all’ultimo giorno di calciomercato. E’ stato voluto fortemente proprio dall’allenatore calabrese che lo ha allenato nel 2018 quando militava nel Milan.

