Il Milan di Stefano Pioli è ripartito alla grande dopo l’ottima seconda parte della scorsa stagione. L’attuale primato in classifica è dipeso anche da mosse di calciomercato molto importanti che hanno portato il Milan a compattarsi sempre di più e ad arrivare ad essere la squadra solida di oggi.

Calciomercato Milan, si punta al rinnovo di Calhanoglu

Tra i calciatori migliori del Milan di Stefano Pioli c’è sicuramente Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco è stato investito dalla “cura Ibrahimovic” e sta esprimendo un potenziale mai mostrato prima in rossonero. Ora il numero 10 ha iniziato a far vedere le sue reali qualità, anche grazie all’appoggio tecnico-tattico-morale della stella svedese che stravede per il suo compagno di squadra. Da gennaio Calhanoglu è diventato indispensabile per il Milan, tanto che si sta pensando di blindarlo ancra per un lungo periodo.

Calciomercato Milan, Maldini accelera per il rinnovo di Calhanoglu

Per il Milan, dunque, ora è il momento di pensare al rinnovo di contratto del calciatore turco, vero protagonista della rinascita dei rossoneri. Al momento il suo accordo con il club di Via Aldo Rossi è in scadenza nel 2021 e ciò potrebbe portare ad un’accelerata improvvisa di Paolo Maldini che vuole trattenere i big per continuare il progetto di crescita. Per questo motivo, stando a quanto si legge su Corriere dello Sport, i rossoneri hanno già avviato i contatti con l’entourage di Calhanoglu. L’idea iniziale sarebbe quella di offrire un rinnovo fino al 2024 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione.

Milan, big verso il rinnovo

Calhanoglu e non solo. Il Milan ha intenzione di pensare seriamente anche al rinnovo di Gigio Donnarumma. Il portiere, esattamente come il turco, ha il contratto in scadenza nel 2021 e tantissime pretendenti alle spalle che stanno sperando in eventuali intoppi per inserirsi e acquistarlo a parametro zero o a costi ridotti. Paolo Maldini, ora, ha deciso di sedersi al tavolo anche con Mino Raiola e risolvere la questione.

