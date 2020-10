La Fiorentina aspetta il capitano German Pezzella. Il centrale argentino presto sarà di nuovo a disposizione di Iachini.

Notizie Fiorentina, infortunio Pezzella: la situazione

German Pezzella presto in campo? Se lo augurano i tifosi della Fiorentina che non vedono l’ora di rivedere in campo il proprio capitano. Nel frattempo l’argentino si è sfogato via social tornando sul suo infortunio.

Infortunio Pezzella, ecco come sta

Dopo la chiusura del mercato e le parole di Pradè relative alla sua permanenza, German Pezzella ha preso posizione su Instagram dove ha chiarito le sue condizioni di salute:

“In tutto questo tempo si sono dette tante cose su di me, false. Non volevo parlare per smentire tutte quelle voci ma ora penso che sia arrivato il momento di mettere fine a tante bugie. Il direttore è stato chiaro su quello che è successo, ma io non ho mai chiesto di andare via dalla Fiorentina. E chi mette in dubbio il mio impegno per la mia assenza in queste partite, non sa chi sono io e non si è nemmeno informato sull’infortunio che ho subito, che mi ha impedito di giocare queste 3 partite e di difendere la mia nazionale. Ora voglio solo tornare in campo il prima possibile e indossare la maglia viola. Ci vediamo presto in campo, un abbraccio a tutti”.

Infortunio Pezzella: ecco quando torna

Dopo aver saltato per infortunio le prime tre giornate di Serie A, German Pezzella potrebbe tornare in campo dalla prossima gara. Anche se in estate il suo nome è stato accostato al Milan fino all’ultimo giorno di mercato. E’ notizia di ieri, infatti, come i gigliati abbiano rifiutato una richiesta di prestito da parte dei rossoneri che, tramontate le ipotesi difensive, avrebbero provato un colpo last minute dalla viola.