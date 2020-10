Calciomercato Napoli, Boga promesso sposo: l’annuncio di Carnevali

Calciomercato Napoli, non sfuma l’interesse per Boga: Carnevali conferma la volontà degli azzurri

E’ stato un mercato caotico e ricco di sorprese. Tra le regine del calciomercato italiano, c’è sicuramente il Napoli, che è stato vicinissimo all’acquisto di Jeremie Boga. A parlarne è Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, menzionando proprio il Napoli tra le società più attive per il talento ivoriano. Sono chiare le sue parole ai microfoni dei colleghi di Calciomercato.it, dopo la chiusura del calciomercato: “Il Napoli è stata forse la primissima società a chiederci Jeremie Boga. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli è ottimo, la nostra promessa è stata quella che, nel momento in cui venivamo dall’idea di vendere il giocatore, la prima società che avremmo contattato, sarebbe stata il Napoli. Non ci siamo più risentiti perché l’intenzione nostra era quella di trattenere il giocatore”. Poi aggiunge, su Boga stesso: “C’è da precisare che su Boga sono arrivate più richieste, non solo dal Napoli”.

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo, l’annuncio sul ritorno in campo di Jeremie Boga

Napoli, quante uscite: Giuntoli è riuscito a sfoltire l’organico

La giornata di ieri e questo rush finale di calciomercato, è stata fondamentale, per risolvere alcune questioni legate al reparto offensivo. Mentre per quanto riguarda le punte Gennaro Gattuso sarà costretto a tagliare fuori dalla rosa Llorente e Milik, che non hanno trovato sistemazione altrove, per quel che invece riguarda le corsie, il tecnico calabrese è molto soddisfatto. Prima con Younes, poi con Ounas e Ciciretti che era ancora aggregato al Napoli. Insomma, gli azzurri hanno risolto tutta la questione legata alle uscite. L’algerino è finito in prestito al Cagliari, così come il tedesco Younes, all’Eintracht Francoforte.

Napoli, Boga in futuro: Gattuso soddisfatto della situazione legata alle corsie

Sulle corsie si punterà tutto su Lozano e Politano, calciatori per cui è stato spesa un’importante cifra economica. E’ per questo che, al momento, non si sarebbe registrato nessun affondo per Jeremie Boga. Il talento ivoriano può continuare il suo percorso di crescita al Sassuolo e poi un domani, si vedrà. La verità è che il calciatore fa letteralmente impazzire il trio formato da Gattuso, Giuntoli e lo stesso Aurelio De Laurentiis.