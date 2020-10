Calciomercato Brescia, esonerato Del Neri. Lopez nuovo tecnico (UFFICIALE)

Il patron delle rondinelle, Massimo Cellino, ha ufficialmente sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Luigi Delneri dopo che il campionato di Serie B era appena iniziato. Al suo posto torna Diego Lopez.

Brescia, ufficiale l’esonero di Delneri

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile allontanamento sulla panchina del Brescia di Gigi Delneri. La notizia è diventata ufficiale pochi minuti fa. Era ritornato in panchina dopo tre anni (la sua ultima esperienza in Serie A con l’Udinese). Solamente il 4 agosto era stato assunto da Massimo Cellino per guidare la prima squadra che era stata appena retrocessa in cadetteria, prima di risolvere il contratto con Diego Lopez. E pensare che il campionato di Serie B è iniziato da poco.

Le giornate disputate sono state finora due, dove il manager di Aquileia ha collezionato solo un punto. Probabilmente troppo poco per il presidente dei biancoblu che ha preferito dargli il benservito. La sconfitta contro il Cittadella per 3-0, in trasferta, non sarà andata giù al numero uno delle rondinelle. Il match d’esordio è stato contro l’Ascoli, sfida conclusasi 1-1 il 26 settembre. Quattro giorni dopo la sfida di Coppa Italia contro il Trapani, militante in Serie C, vinta per tre reti a zero.

Con lui via anche il suo vice, Lucchini

Oltre a Delneri è stato esonerato anche il suo vice, Stefano Lucchini. L’ex difensore di Sampdoria ed Atalanta era alla prima esperienza da secondo. Una volta appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato ad allenare l’under 16 della Cremonese. Dopo gli ottimi risultati ottenuti con la squadra giovanile grigiorossa viene promosso come tecnico della Primavera. Ad agosto ottiene la chiamata proprio del suo vecchio allenatore e lo segue nell’avventura bresciana. A settembre ottiene l’abilitazione per Allenatore Professionista di Prima Categoria-Uefa Pro.

In panchina è ufficiale il ritorno di Diego Lopez

Subito dopo è arrivata la comunicazione del Brescia sul proprio sito e sui profili social ufficiali. Il nuovo tecnico è proprio l’uruguaiano che aveva rescisso il contratto subito dopo la retrocessione in B. Il suo secondo è sempre Michele Fini.

