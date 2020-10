Calciomercato Roma, ceduti Perotti e Kluivert (UFFICIALE)

La Roma ha ufficializzato due cessioni importanti nell’ultimo giorno di calciomercato: salutano il club capitolino Diego Perotti e Justin Kluivert. Intanto si continua a sperare per il ritorno di Chris Smalling, ma è dura.

Roma, Perotti è un nuovo calciatore del Fenerbahce

Diego Perotti saluta i giallorossi dopo quattro stagioni. Il calciatore argentino ha firmato per i turchi del Fenerbahce. Con la Roma, tra campionato e coppe, ha collezionato 138 presenze realizzando 32 reti. Questa mattina si era verificato più di un problema per il suo passaggio in Turchia. Motivo? Lo stesso club turco aveva cambiato le carte in tavola offrendo solamente un anno di contratto invece che due. Sembrava che l’accordo potesse saltare e quindi, di conseguenza, il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma. Domenica mattina aveva svolto le visite mediche con i gialloblu.

Ceduto Kluivert al Lipsia

Si svuota il reparto offensivo dei giallorossi. E’ stato infatti ceduto, in prestito, Justin Kluivert al Lipsia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Giocherà in Bundesliga in questa stagione. In due anni non ha lasciato particolarmente il segno. Poche le apparizioni dal primo minuto. Con l’arrivo di Paulo Fonseca sembrava che potesse definitivamente esplodere, ma non è andata così. Ora, per il ragazzo cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, inizia una nuova avventura in Germania. La società di Dan Friedkin ha voluto salutare così il suo ex tesserato sui propri profili ufficiali social e sul loro sito: “In bocca al lupo per la tua nuova sfida nel campionato tedesco, Justin!“.

Ultimi minuti decisivi per Smalling

Dopo il mercato in uscita la Roma vuole concentrarsi in quello in entrata. Soprattutto per il ritorno di Chris Smalling. Il Manchester United alla fine si è convinto a lasciar partire il centrale. I dirigenti capitolini stanno tentando l’ultimo assalto al difensore della nazionale inglese. Si era parlato anche di Antonio Rudiger del Chelsea(che ha già giocato con i lupi per due stagioni), ma l’opzione del tedesco non convince molto. L’entourage del calciatore è a Trigoria per definire le ultime cose

