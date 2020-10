Calciomercato Napoli, preso Bakayoko dal Chelsea (UFFICIALE)

Colpo di mercato anche per il Napoli che ha concluso l’operazione con il Chelsea per quanto riguarda il centrocampista francese, Tiémoué Bakayoko. Il calciatore torna a lavorare con Gennaro Gattuso che ne aveva apprezzato le qualità nel suo periodo in rossonero nel 2018.

Napoli, preso Bakayoko!

Nelle ultime ore di mercato il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea. Arriva in prestito dal club inglese. Ulteriori dettagli saranno resi noti a breve dalle società. Non rientrava più nei piani tecnici di Frank Lampard che lo ha messo fuori rosa. Una volta ritornato dal prestito al Monaco il giocatore era alla ricerca di nuove esperienze, visto che sapeva benissimo che i ‘blues’ non avrebbero puntato su di lui. Nella giornata di ieri aveva svolto le visite mediche a Roma a ‘Villa Stuart’.

Ha effettuato anche il tampone per il Coronavirus ed è risultato negativo ed ora potrà raggiungere Castel Volturno e riabbracciare, finalmente, Gennaro Gattuso. Quest’ultimo lo ha allenato nel 2018 al Milan. Dopo un avvio non esaltante, il manager calabrese lo ha posizionato nel suo ruolo naturale ed ha fatto vedere a tutti il suo valore. Bakayoko sembrava vicino ad un ritorno nella Ligue 1, stavolta per vestire la maglia del Paris Saint Germain. Ma il tecnico dei parigini, Thomas Tuchel, lo aveva bocciato. Questo il comunicato del Napoli sul profilo ufficiale Twitter

Ufficializzato anche l’arrivo di un giovane talento francese

E’ un classe 2001, nazionalità francese ed è un centrocampista centrale. Il suo nome è Christian Junior Nzila Goma. Arriva dal club svizzero del Chiasso in prestito. Nella passata stagione ha collezionato 15 presenze. Sarà aggregato alla formazione Primavera allenata dal nuovo tecnico Emmanuel Cascione.

Luperto ufficiale al Crotone. Cessione in prestito

C’è da segnalare un movimento in uscita della società azzurra. Il difensore Sebastiano Luperto lascia il Napoli per aggregarsi alla neopromossa Crotone. Si tratta di una cessione a titolo temporaneo. Su di lui si era registrato l’interesse anche del Genoa (che ha preferito puntare su Mattia Bani ceduto in prestito dal Bologna).

