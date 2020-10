La Juventus ha messo a segno il vero colpo di calciomercato in quest’ultimo giorno. Federico Chiesa ha firmato ed è il nuovo attaccante della squadra allenata da Andrea Pirlo. Poche ore fa lo stesso calciatore è stato pesantemente insultato dai suoi ormai ex tifosi viola all’uscita dalla clinica di Firenze, dopo che ha svolto le visite mediche con la sua futura squadra.

Juventus, ufficializzato Chiesa

E’ stato depositato il contratto in Lega proprio pochi minuti fa. Federico Chiesa è un nuovo calciatore bianconero. Prenderà il posto di Douglas Costa che è stato ceduto in prestito al Bayern Monaco (per lui si tratta di un ritorno visto che ha vestito la maglia dei bavaresi per due stagioni). Andrea Pirlo può essere finalmente soddisfatto del suo arrivo per il reparto offensivo, visto che voleva assolutamente l’acquisto del ragazzo nato a Genova.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dopo Chiesa altro colpo a centrocampo: arriva dal Chelsea

Juventus, offese per Chiesa alla fine delle visite mediche

Federico Chiesa, prima di firmare il contratto che lo avrebbe legato alla sua nuova squadra, è stato pesantemente insultato dai tifosi della Fiorentina che non hanno per nulla apprezzato il passaggio agli acerrimi nemici. Il Nazionale azzurro si è presentato, questa mattina, a Firenze alla clinica “Fanfani” per effettuare le visite mediche. Ad attenderlo c’erano i medici sociali delle zebre e quelli dello staff dell’Italia. Una volta terminato il tutto, il figlio d’arte è uscito è stato preso di mira da alcuni supporters viola che lo stavano attendendo. Tre anni fa i gigliati hanno perso un loro calciatore che è passato agli “odiati” rivali bianconeri. Si tratta di Federico Bernardeschi. Non solo: anche il profilo ufficiale del numero 25 viola è stato preso d’assalto con offese di ogni tipo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: ufficiale De Sciglio al Lione, saluta Douglas Costa

Tre giorni fa la sua ultima partita a Firenze

Avrebbe voluto salutare nel migliori dei modi la Fiorentina venerdì nel match contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. A dieci secondi dalla fine un tiro da fuori area che va a stamparsi sul palo e che decreta la fine del match. Sconfitta per gli uomini di Beppe Iachini. Nessuno (forse qualcuno) avrebbe pensato che quella fosse stata l’ultima partita giocata con quella maglia. Ora per lui inizia una nuova avventura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: Chiesa arriva ma c’è una sorpresa