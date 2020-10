La Juventus è concentrata a pieno sulle ultime ore di mercato. Messo da parte il caso Juventus-Napoli con gli azzurri che non si sono presentati a Torino per la partita che si sarebbe dovuta disputare nella serata di ieri. Ora Paratici e i suoi uomini lavorano per completare la rosa da mettere a disposizione di Andrea Pirlo per il resto della stagione. Tanti gli obiettivi per chiudere con il botto. La Juventus sta concentrata sull’affare Federico Chiesa, che arriverà dalla Fiorentina, ma non sarà l’ultimo acquisto della sessione.

Calciomercato Juventus, non solo Chiesa

Il mercato chiuderà alle ore 20:00 di oggi e la Juventus ha un piano ben preciso per far esaltare i propri tifosi. Definito ormai l’affare Chiesa, che firmerà il rinnovo con la Fiorentina per poi firmare un contratto con la Juventus. Prestito biennale con riscatto fissato a 40 milioni, per un’operazione totale da circa 60 milioni di euro. Poi, il club bianconero, è in trattativa allo stesso momento per l’acquisto di Emerson Palmieri che arriverà dal Chelsea. Il terzino andrà a rinforzare la catena di sinistra con Alex Sandro.

Mercato Juventus, Emerson Palmieri: accordo vicino

La Juventus è sicura che alla fine del mercato riuscirà ad ufficializzare sia Chiesa che Emerson Palmieri dal Chelsea. Battuta la concorrenza dell’Inter per il terzino italo-brasiliano che ha voglia di mettersi in mostra nel campionato italiano visto il poco spazio trovato con Lampard al Chelsea. Trattativa che può chiudersi per circa 20 milioni tra prestito e riscatto. Disponibilità totale del giocatore. E’ attesa l’ufficialità nelle prossime ore.

Calciomercato Juve, Douglas Costa e De Sciglio all’estero

Dice addio Douglas Costa che è ormai pronto a tornare al Bayern Monaco. L’esterno d’attacco brasiliano non trova spazio nel nuovo progetto di Andrea Pirlo e la Juventus ha ormai raggiunto l’accordo per una sua cessione. Via anche Mattia De Sciglio, pronto a firmare con il Lione. Al suo posto arriva proprio Emerson Palmieri.