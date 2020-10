Calciomercato Fiorentina: per Milik c’è speranza, ma non solo

La Fiorentina continua a lavorare per avere una punta. Secondo le ultime di mercato, il club viola si starebbe muovendo ancora per Arek Milik

Calciomercato Fiorentina: per Milik c’è poco tempo ma si lavora

La Fiorentina spera ancora di convincere Arek Milik a firmare per i toscani, ma non solo. Anche il Napoli attende che il polacco sblocchi la cessione.

Per gli azzurri, infatti, il caso scottante è sempre Milik: sfumate le ipotesi Juve, Roma e Tottenham, e dopo aver registrato la scelta del Psg di puntare su Kean sono rimasti solo due club per l’ex Ajax.

Tuttavia in un primo momento la punta aveva rifiutato prima il Valencia e poi la Fiorentina. Cioè la squadra che nelle ultime ore aveva dimostrato maggiore interesse.

Per questo gli azzurri sperano che nella giornata di oggi possa arrivare una soluzione, o Milik resterà al Napoli almeno fino a gennaio: fuori rosa, con il contratto in scadenza (2021) e la possibilità di andare tra 9 mesi dove vuole.

Mercato Fiorentina 2020: Pradè attende e pensa a Slimani

In attesa di capire il futuro di Arek Milik, a viola ha deciso di muoversi su altri obiettivi non solo in attacco. Il club viola avrebbe aperto la sfidato con il Torino sul mercato.

La società di Commisso, infatti, si starebbe muovendo anche per Islam Slimani del Leicester, come riportato da Sky Sport.

In difesa, invece, la società avrebbe deciso di anticipare l’arrivo di Martinez Quarta: il difensore del River Plate (convocato per le prossime Qualificazioni Mondiali,) ieri ha completato le visite mediche proprio in Argentina visti i tempi molto stretti per chiudere l’operazione.

Mercato Fiorentina: colpo anche in difesa

Il motivo del suo arrivo? Il ds Daniele Pradè sa che Milenkovic è rimasto, ma non rinnoverà il proprio contratto (in scadenza il 2022) e quindi nella prossima estate dovrà essere ceduto per non rischiare di perdere il serbo a costo zero. Meglio quindi inserire Quarta il prima possibile. L’accordo con il River è stato molto complicato e alla fine ha previsto una cifra fissa intorno ai 7 milioni ed una parte variabile di altri 6 milioni. Le manovre in difesa coinvolgono anche la corsia dove arriverà Antonio Barreca (’95) dal Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Sarà il vice Biraghi.