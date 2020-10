Calciomercato Crotone, Vrenna: “Siligardi o Edera, vediamo”

Colpo in extremis per il Crotone, il cui presidente è intervenuto in diretta a Sky Sport a pochi minuti dalla fine del calciomercato: si sta facendo di tutto per un attaccante.

Calciomercato Crotone, annuncio in diretta di Vrenna

Dopo aver ingaggiato Luperto e Djidji, i calabresi stanno provando chiudere per un colpo in attacco. Ad annunciarlo è lo stesso numero 1 dei rossoblu: “Siligardi? Potrebbe arrivare, abbiamo anche un’altra pista aperta. Edera? Potrebbe essere lui. Luperto e Djidji? Ho visto la difesa in difficoltà, ero consapevole delle mancanze in quel reparto, speriamo di migliorare, anche se ripartire con la Juve non è facile. Ci crediamo nella salvezza, ma il 4-1 col Sassuolo è frutto di errori individuali, con la prestazione al Mapei abbiamo dimostrato di poter starci nella categoria“.

