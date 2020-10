Calciomercato Atalanta, ufficiale la cessione di Traorè

La sessione di mercato è ufficialmene conclusa, e la maggior parte delle squadre di Serie A hanno portato avanti diverse operazioni, anche concludendole sul gong. Occhi puntati sull’Atalanta, partita fortissimo anche quest’anno, e che ha saputo concludere una cessione molto onerosa in Premier League. Un giovane è volato in direzione Manchester, portando un gruzzoletto niente male.

Ultimora Atalanta: ceduto Traorè al Manchester United

L’Atalanta ha condotto un mercato piuttosto interessante, e nell’ultima ora sono arrivate delle notizie importanti per quanto riguarda la cessione di Traorè. Il classe 2002 si è infatti traferito al Manchester United per 25 milioni di parte fissa più altri 15 milioni di bonus. La Dea ha emanato il comunicato ufficiale:

“Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto un accordo per il futuro trasferimento di Amad Diallo al Manchester United. La cessione sarà prossimamente perfezionata in seguito alle visite mediche e al rilascio degli opportuni permessi di lavoro. L’operazione con il club inglese rappresenta, per il club bergamasco, un’ulteriore riprova dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile nerazzurro negli anni”.

Atalanta: crescita e valorizzazione

L’Atalanta si sta confermando come una delle società più solide in circolazione, e senza dubbio la più abile in Italia. Il club bergamasco è riuscito in questi anni a farsi valere anche sul mercato, piazzando tanti colpi in entrata e monetizzando al massimo per le varie cessioni. Quella del giovanissimo Traorè è solo l’ultima, per non parlare di Kulusevski, costato alla Juventus ben 44 milioni di euro. Crescita in campo, e soprattutto abilità nel valorizzare chiunque, merito soprattutto di mister Gasperini. Percassi e tutta la società hanno intrapreso un percorso diretto già al futuro, non dimenticando però il presente, che ad oggi, appare roseo più che mai.

News Atalanta: blindato un difensore

Intanto per l’Atalanta ci sono state delle altre sirene dalla Premier League. Stiamo parlando del Fulham, il quale aveva sondato il terreno per Djimsiti. Il difensore però è stato blindato dal club bergamasco, Gasperini infatti lo considera centrale nel suo progetto.

