Milan-Spezia, formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Italiano

Milan-Spezia chiude la terza giornata di Serie A Tim, dato che Juventus-Napoli non si giocherà sul campo visto che il Napoli non è partito per Torino. Intanto, sono state comunicate le formazioni ufficiali di Milan e Spezia con le scelte dei due allenatori.

LEGGI ANCHE >>> Sintesi Inter-Lazio

Milan-Spezia, formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Colombo. All. Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano.