Lazio-Inter 1-1 LIVE: Lautaro sblocca, pareggia Milinkovic

Big match di giornata, in attesa di sapere l’esito di Juventus-Napoli, in programma all’Olimpico. Alle 15.00 si affrontano Lazio e Inter, due squadre che sono partite in modo diverso, e che cercano assolutamente di fare bottino pieno in questo pomeriggio. La squadra di Inzaghi deve scacciare qualche incubo di troppo, i nerazzurri di Conte vogliono continuare a punteggio pieno.

Lazio-Inter: la sintesi

La partita inizia in modo molto equilbrato, con entrambe le squadre che si studiano prima di affondare in attacco. La prima chance importante ce l’ha Luis Alberto, il quale da fuori area conclude di sinistro impegnando Handanovic in una buona parata. Al 30′ però sono i nerazzurri a passare in vantaggio: azione rocambolesca in area, con la palla che finisce sul sinistro di Lautaro. L’argentino tira e Strakosha la può soltanto deviare per l’1-0.

Il secondo tempo

Seconda frazione che inizia con più intensità, e una Lazio che prova subito la reazione dopo lo svantaggio subito nel primo tempo. La squadra di Simone Inzaghi insiste, e al 55′ trova il gol del pareggio: la rete è di Milinkovic, che incorna bene di testa e fa 1-1.

Le formazioni ufficiali e il tabellino

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Gol: Lautaro (I) Milinkovic (L)

Ammoniti: Fares (L) Lukaku (I)

I gol