Atalanta, Gasperini: “Lammers ricorda Van Basten, servono esterni”

Termina ancora in goleada per l’Atalanta di Gasperini che chiude 5-2 la partita contro il Cagliari di Di Francesco. Al termine del match ha parlato l’allenatore dell’Atalanta della vittoria dei suoi.

LEGGI ANCHE >>> Sintesi Atalanta-Cagliari 5-2

Atalanta-Cagliari, le parole di Gasperini

“Ottima prestazione della squadra, ma ci sono sempre delle sbavature che dobbiamo correggere. Luna Park? Stiamo giocando bene e con tanta qualità. Facciamo molte azioni belle e tanti gol, questo è bello, soprattutto per la gente che oggi era tornata allo stadio. Speriamo presto che torni la gente, è tutto più bello con loro vicino a noi. Lammers è un giocatore che ha tanta qualità ed è giovane, ha tanti margini di crescita, ci siamo accorti subito che abbiamo preso un ottimo calciatore. In certe movenze e fisicamente ricorda Van Basten, ma ancora non c’entra niente con lui, è il classico olandese di quel periodo. Quando siamo ampiamente in vantaggio devo calmare i miei che continuano a spingere tanto. Abbiamo bisogno di alternative sugli esterni, Gosens e Hateboer stanno facendo gli straordinari. Bravo Godin sull’1-1, ma questo non può toglierti la concentrazione, noi riusciamo bene a reagire anche contro gli episodi, è questa la nostra forza”.