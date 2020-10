Il calciomercato del Napoli potrebbe vivere un ultimo giorno particolarmente caldo, sia in entrata che in uscita. Gli azzurri saranno impegnati sia sul fronte mercato che sul piano della classifica, con il ricorso al TAR per la gara contro la Juventus.

Calciomercato Napoli, la Fiorentina vuole Milik

La sconfitta contro la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato ha acceso la spia rossa nella Fiorentina di Beppe Iachini che vuole migliorare ancora la rosa. I problemi in attacco stanno spingendo i viola a pensare a nuovi innesti nonostante i tre attaccanti centrali attualmente presenti in rosa. Per questo la soluzione last minute potrebbe arrivare dalla Serie A ed essere anche particolarmente importante. Al club di Rocco Commisso, infatti, piace Arkadiusz Milik, attaccante polacco in uscita dal Napoli. Il club toscano sta provando, in queste ore, a convincere Milik che ha vissuto tutto il periodo del calciomercato a sperare in una chiamata della Juventus e, successivamente, in una della Roma.

Napoli, la lettera di De Laurentiis alla Serie A

Calciomercato Napoli, Milik reticente verso i Viola

Stando a quanto riporta calciomercato.it, la Fiorentina si è fatta avanti con un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno a 25 milioni di euro, che il Napoli avrebbe pensato di accettare, Per il polacco, invece, sul tavolo c’è un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione con diversi bonus. Un trattamento da top-player che, per ora, non ha convinto Milik, i cui dubbi sono relativi anche all’assenza dell’obbligo di riscatto nell’affare. A meno di 24 ore dalla chiusura del mercato, queste reticenze di Milik potrebbero bloccare un affare che sarebbe ottimo per tutti. Il rischio, per l’attaccante, è quello di restare fermo per almeno 3 mesi, prima di potersi accordare con un altro club o prima che il Napoli trovi una soluzione per cederlo a gennaio.

Calciomercato Napoli, per Milik spunta la pista estera

Fiorentina, anche Callejon nel mirino

Intanto la Fiorentina sta cercando di risolvere la situazione Federico Chiesa con la Juventus. Stando alle ultime di Sky Sport, i bianconeri avrebbero sbloccato la trattativa Douglas Costa (che va al Bayern Monaco in prestito gratuito) e sarebbero pronti a puntare sul gioiello della Fiorentina. I viola, dunque, dovranno cercare di sostituire l’esterno e stanno pensando a José Maria Callejon, ex calciatore del Napoli, oggi svincolato. Lo spagnolo è pronto a trasferirsi a Firenze ma aspetta ancora l’ok di Commisso.

