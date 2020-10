Calciomercato Juventus, tutto fatto per Chiesa: saluta Douglas Costa

Juventus–Chiesa, ormai ci siamo: secondo quanto riferisce Sky Sport, la Vecchia Signora sta per piazzare gli ultimi esuberi e poi porterà il colpo decisivo per acquistare l’esterno della Fiorentina.

Juventus, ecco Chiesa: la Fiorentina prende Callejon

Mentre la squadra è all’Allianz Stadium, in attesa di vincere a tavolino contro il Napoli (qui la cronaca minuto per minuto), freme il mercato, che potrebbe regale un grande colpo. Sta per arrivare il grande sì, quello che fa impazzire i tifosi. Si tratta di Federico Chiesa, promesso sposo dei bianconeri ormai da mesi, e che potrebbe finalmente trasferirsi a Torino nell’ultimo giorno di mercato. A riferire le ultime è Gianluca Di Marzio in diretta a Sky, svelando come molto dipendesse dagli esuberi che Paratici a poco a poco sta piazzando.

Altro segnale è dato dal fatto che la Fiorentina sta per chiudere per José Maria Callejon: l’esterno spagnolo era in attesa di un segnale da Firenze che finalmente nella serata è arrivato. L’ex Napoli arriva in Toscana a parametro zero, firmando un contratto biennale con il club gigliato.

Juventus, Douglas Costa va al Bayern Monaco

La situazione si è sbloccata grazie all’addio di Douglas Costa: il brasiliano va in prestito annuale al Bayern Monaco. Prestito secco, senza diritto né obbligo di riscatto. Una soluzione che libera lo spazio per Chiesa in rosa, ma soprattutto allegerisce le casse del club bianconero dallo stipendio del brasiliano, di circa 5 milioni di euro annui. Così, dopo Rugani e De Sciglio, si completa l’opera di Paratici, impegnato nell’opera di sfoltire la rosa a disposizione di mister Pirlo.