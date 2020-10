Udinese, Okaka: “Se segno non esulto, Roma casa mia”

Alle ore 20:45 scenderanno in campo Udinese e Roma per l’anticipo serale del sabato sera per la terza giornata di Serie A. Prima del match, ai microfoni di DAZN, hanno parlato i protagonisti del match che inizierà nei prossimi minuti.

Udinese-Roma, le parole di Okaka

“Proveremo a fare la nostra partita contro una grande squadra. Se segno non esulto, Roma è stata la mia infanzia e casa mia, mi ha dato una vita migliore. A prescindere dal calcio, devo molto alla città”.