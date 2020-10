Sassuolo-Crotone 1-0 LIVE: Berardi sblocca il risultato

Al Mapei Stadium si affrontano Sassuolo e Crotone, due squadre molto diverse, e che hanno ovviamente obiettivi opposti. La squadra di De Zerbi vuole entrare sempre di più in ottica europea, Stroppa e i suoi vogliono conquistare la salvezza.

Sassuolo-Crotone: la sintesi

Primo tempo che inizia in maniera molto equilibrata, e che vede il Crotone partire leggermente meglio. La squadra di Stroppa ci prova però senza successo. A passare in vantaggio è però il Sassuolo, che dopo circa 20 minuti trova il gol con Berardi: il capitano neroverde trova un buono scambio con Defrel e fa 1-0. La reazione del Crotone non si fa però attendere, e al 25′ la grande chance del pareggio con Cigarini, il quale prende la traversa su punizione.

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Toljan; Bourabia, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Tabellino

Gol: Berardi (S)

Ammoniti: