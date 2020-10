Sassuolo-Crotone, Caputo smaschera Del Piero

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria pesante maturata al Mapei Stadium contro il Crotone.

Sassuolo, l’analisi di Caputo a Sky Sport

Per Ciccio Caputo 3 gol in 3 partite, compreso quello di oggi nella gara contro i calabresi: un bottino niente male per il bomber, che conferma la sua vena realizzativa delle ultime stagioni. Fresco di convocazione in Nazionale, il bomber commenta la gara di oggi in diretta. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Ci alleniamo tutti i giorni, sui movimenti, il mister mi chiede molto di legare il gioco, soprattutto quando ci vengono a prendere forte come il Crotone. C’è tanto lavoro da fare per noi. Per un attaccante è sempre il massimo fare gol, questa posizione è bellissima, ci fa staccare in modo sereno, noi non ci poniamo limiti, metteremo in difficoltà chiunque, vedremo alla fine dove andremo. Qui a Sassuolo ho trovato il contesto ideale, un mister che mi esalta, mi sento un ragazzino che si diverte. Del Piero? Non mi ha ancora offerto la cena, è a Los Angeles, vedremo se m’inviterà lì, in tempi migliori magari. Il passato è passato, guardo al futuro, voglio stupire e stupirmi, non mi guardo indietro, la mia esperienza è al servizio dei compagni“.