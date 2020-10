Mercato Juventus: ecco il vero colpo last minute

Calciomercato Juventus, ecco l’ultimo tassello. Non solo Chiesa, i bianconeri sono pronti a prendere anche una punta.

Mercato Juventus 2020: c’è anche Kean

La Juve come riportato da Tuttosport potrebbe ancora prendere Moise Kean.

Il 20enne attaccante dell’Everton vorrebbe tornare a casa per giocare ancora in Italia, magari a Torino. La trattativa, nonostante Paratici si muove sottotraccia, rest ancora calda e i contatti tra Kean e i campioni d’Italia vanno avanti da mesi. Mino Raiola, il potente agente del Nazionale azzurro, in queste settimane ha mediato molto per arrivare ad una conclusione.

Calciomercato Juventus: Raiola lavora

Il potente agente Mino Raiola per propiziare il ritorno di Kean alla Juventus sta sentendo spesso i due club per cercare di esaudire il desiderio del suo assistito. Kean spinge per tornare alla Juventus e, a differenza di altri obiettivi bianconeri, avrebbe un buon vantaggio.

Come ricordato da TS, infatti, grazie ai trascorsi nel settore giovanile dei campioni d’Italia non occupperebbe posti in più nella lista che i bianconeri dovranno consegnare alla UEFA prima dell’esordio in Champions.

Questo non sarebbe un dettaglio perchè proprio questo aspetto starebbe rallentando l’affare Chiesa (che metterebbe fuori lista Douglas Costa).

Non caso alla Continassa stanno lavorando per riprendersi Kean. La società biancoenra, infatti, sembra esser tornata sui suoi passi dopo averlo venduto lo scorso anno all’Everton per quasi 30 milioni.

Juventus: stretta finale per Kean

A meno di tre giorni dalla fine delle trattative (si chiude lunedì), Kean spera di diventare il vero colpo last minute dei bianconeri. Più di Chiesa che invece tratta il passaggio a Torino aspettando le uscite.

Anche inq uesto caso tanto scaturirà soprattutto dalla cessioni che il dg juventino Fabio Paratici riuscirà a realizzare in questo fine settimana.

La Juve, infatti, oltre a cedere per incassare contanti per chiudere gli ultimi colpi, deve anche alleggerire il monte ingaggi che con Kean e Chiesa aumenterebbe ancora a dismisura.