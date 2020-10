Juventus-Napoli, clamorosa decisione della Lega: “La partita resta in programma”

Juventus-Napoli, decisione ufficiale dalla Lega Calcio: “La partita si giocherà”

E’ clamorosa la decisione in merito alla sfida di domani sera, Juventus-Napoli. La Lega Calcio ha preso una decisione che è destinata ad essere definitiva, attraverso una nota ufficiale: “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45″.

Altro che rinvio per il big match di domani sera. Nel corso della serata era giunta la news legata alla decisione dell’ASL che ha fermato a Capodichino gli azzurri in partenza, con destinazione Torino. Il club è finito in isolamento fiduciario, com’è imposto dalla stessa Azienda Sanità Locale.

Serie A, Juventus-Napoli si gioca: gli azzurri rischiano la sconfitta, clamoroso scenario in vista del big match

Il Napoli si è ritrovato al centro del caos, in merito alla sfida di domani contro la Juventus. Il big match di domani rischia di perderlo ora a tavolino, perché dopo essere stati fermati dalla Regione Campania proprio in aeroporto, è arrivata la decisione da parte della Lega Calcio. Nonostante sia stato un organo competente come quello dell’ASL, la Lega Serie A ha deciso di prendere una forte posizione e non rinviare il match a data da destinarsi. Adesso il Napoli, salvo clamorosi colpi di scena, si troverà bloccato in Campania senza poter viaggiare verso Torino. E, di conseguenza, arriverebbero i 3 punti alla Juventus.

La posizione del Napoli non è venuta ancora fuori: si attende un comunicato ufficiale da parte del club di Aurelio De Laurentiis

La Juventus stessa, nel corso della serata, ha fatto presente che scenderà in campo regolarmente, ancor prima dell’ufficialità da parte della Lega. Con un comunicato, i bianconeri, avevano dichiarato di aspettare gli azzurri in campo nel match di domani. E nel frattempo gli azzurri sono stati bloccati in città, senza via libera da parte della Regione Campania. Farà sicuramente ricorso il club azzurro, ma il tempo scorre e la partenza ritardata, potrebbe mettere nei casini la società di Aurelio De Laurentiis. Non è ancora apparso un comunicato da parte del club che, inevitabilmente, arriverà domani. Tutto sarà chiaro solo a ridosso del match in programma all’Allianz Stadium.