Calciomercato Roma, cessione gratuita: va in Turchia

Dopo l’ottima prova contro la Juventus, per la Roma è tempo di pensare attentamente agli ultimi giorni di calciomercato per chiudere gli ultimi affari, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Roma, Perotti via

Chiuso l’acquisto di Borja Mayoral dal Real Madrid in prestito biennale con doppio diritto di riscatto, per la Roma di Paulo Fonseca è tempo di cedere. Il primo “esubero” che andrà via è Diego Perotti. Il calciatore argentino non rientra più nei piani del tecnico portoghese che ha dato l’ok alla cessione per liberare uno spazio attacco. Diego Perotti ha accettato la proposta del Fenerbahce, che potrebbe concludersi già nella giornata di oggi. Dopo Cengiz Under, dunque, per la Roma si libera un altro posto in attacco. Resterà Justin Kluivert a fare da comprimario a Pedro e Mkhitaryan.

Roma, parole al veleno di Petrachi

Calciomercato Roma, cessione gratuita di Perotti

Dopo settimane di trattative,il club giallorosso accetta di cedere il calciatore argentino a titolo gratuito (il contratto sarebbe scaduto nel 2021) a patto di liberarsi dell’ingaggio da 2,5 milioni di euro netti. Non guadagnerà nulla, dunque, la Roma dalla cessione dell’argentino acquistato dal Genoa per 10 miloni di euro nell’estate del 2016. Diego Perotti è atteso a Istanbul nelle prossime ore per sostenere le visite mediche con la sua prossima squadra.

Calciomercato Roma, ufficiale il colpo Mayoral: tutte le cifre

Roma, ora tutto su Smalling

L’obiettivo numero uno della Roma, ora, è Chris Smalling. Il difensore è fuori dal progetto del Manchester United e gli ultimi due giorni di mercato potrebbero essere quelli decisivi per il ritorno in Serie A. La Roma non intende alzare l’offerta inziale di prestito con diritto di riscatto, mentre il Manchester United vuole cedere l’inglese a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro. Nell’affare Smalling, la Roma ha provato ad inserire anche Diogo Dalot, esterno difensivo classe ’99 che, però, a trovato l’accordo con il Milan e presto sarà rossonero.

